https://1prime.ru/20261126/fas-875572813.html
ФАС согласовала передачу "Салават Юлаеву" Дворца спорта и интерната в Уфе
ФАС согласовала передачу "Салават Юлаеву" Дворца спорта и интерната в Уфе - 26.11.2026, ПРАЙМ
ФАС согласовала передачу "Салават Юлаеву" Дворца спорта и интерната в Уфе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предоставление преференции хоккейному клубу "Салават Юлаев", подразумевающей передачу клубу Дворца... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:17+0300
2026-11-26T11:17+0300
2026-11-26T11:17+0300
бизнес
россия
недвижимость
уфа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875572813.jpg?1795681060
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предоставление преференции хоккейному клубу "Салават Юлаев", подразумевающей передачу клубу Дворца спорта и интерната в Уфе, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС согласовала преференцию хоккейному клубу "Салават Юлаев". С заявлением о согласовании преференции в ФАС России обратилась Администрация города Уфа. Речь идет о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, в том числе здания Дворца спорта и интерната", - сказали там.
Отмечается, что клуб участвует в официальных спортивных соревнованиях и с помощью преференции планирует популяризировать хоккей с шайбой, а также привлекать детей и молодежь к регулярным занятиям спортом.
ФАС России установила, что деятельность общества отвечает заявленной цели преференции и согласовала ее предоставление с рядом условий: целевое использование объектов без передачи прав пользования имуществом иным лицам и ограничение срока действия преференции на 3 года, пояснили в ведомстве.
Там добавили, что служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства при использовании преференции, а при выявлении нарушений выдаст предписание о принятии соответствующих мер.
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, недвижимость, уфа
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, Уфа
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предоставление преференции хоккейному клубу "Салават Юлаев", подразумевающей передачу клубу Дворца спорта и интерната в Уфе, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС согласовала преференцию хоккейному клубу "Салават Юлаев". С заявлением о согласовании преференции в ФАС России обратилась Администрация города Уфа. Речь идет о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, в том числе здания Дворца спорта и интерната", - сказали там.
Отмечается, что клуб участвует в официальных спортивных соревнованиях и с помощью преференции планирует популяризировать хоккей с шайбой, а также привлекать детей и молодежь к регулярным занятиям спортом.
ФАС России установила, что деятельность общества отвечает заявленной цели преференции и согласовала ее предоставление с рядом условий: целевое использование объектов без передачи прав пользования имуществом иным лицам и ограничение срока действия преференции на 3 года, пояснили в ведомстве.
Там добавили, что служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства при использовании преференции, а при выявлении нарушений выдаст предписание о принятии соответствующих мер.