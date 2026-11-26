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ФАС согласовала передачу "Салават Юлаеву" Дворца спорта и интерната в Уфе

ФАС согласовала передачу "Салават Юлаеву" Дворца спорта и интерната в Уфе - 26.11.2026, ПРАЙМ

ФАС согласовала передачу "Салават Юлаеву" Дворца спорта и интерната в Уфе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предоставление преференции хоккейному клубу "Салават Юлаев", подразумевающей передачу клубу Дворца... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:17+0300

2026-11-26T11:17+0300

2026-11-26T11:17+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предоставление преференции хоккейному клубу "Салават Юлаев", подразумевающей передачу клубу Дворца спорта и интерната в Уфе, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС согласовала преференцию хоккейному клубу "Салават Юлаев". С заявлением о согласовании преференции в ФАС России обратилась Администрация города Уфа. Речь идет о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, в том числе здания Дворца спорта и интерната", - сказали там. Отмечается, что клуб участвует в официальных спортивных соревнованиях и с помощью преференции планирует популяризировать хоккей с шайбой, а также привлекать детей и молодежь к регулярным занятиям спортом. ФАС России установила, что деятельность общества отвечает заявленной цели преференции и согласовала ее предоставление с рядом условий: целевое использование объектов без передачи прав пользования имуществом иным лицам и ограничение срока действия преференции на 3 года, пояснили в ведомстве. Там добавили, что служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства при использовании преференции, а при выявлении нарушений выдаст предписание о принятии соответствующих мер.

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бизнес, россия, недвижимость, уфа