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Европейские фермеры пригрозили протестами в Брюсселе

Европейские фермеры пригрозили протестами в Брюсселе - 26.11.2026, ПРАЙМ

Европейские фермеры пригрозили протестами в Брюсселе

Европейские фермеры пригрозили провести масштабные протесты в Брюсселе во время декабрьского саммита ЕС, если лидеры сообщества не дадут гарантий сохранения... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:32+0300

2026-11-26T20:32+0300

2026-11-26T20:32+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Европейские фермеры пригрозили провести масштабные протесты в Брюсселе во время декабрьского саммита ЕС, если лидеры сообщества не дадут гарантий сохранения аграрного финансирования на фоне обсуждаемого сокращения субсидий более чем на 20%, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении европейских аграрных организаций Copa и Cogeca. "Председатели фермерских союзов и сельскохозяйственных кооперативов встретились и договорились провести более масштабную мобилизацию в Брюсселе во время декабрьского саммита Евросовета, если лидеры ЕС не предоставят до этого убедительных гарантий относительно будущего общей сельскохозяйственной политики", - говорится в заявлении. В четверг около 700 фермеров почти из всех государств ЕС прошли маршем по европейскому кварталу Брюсселя во время обсуждения лидерами сообщества проекта семилетнего бюджета на 2028-2034 годы. Акция началась на площади Люксембург и завершилась на улице Рю-де-ла-Луа напротив здания Евросовета. По данным организаторов, в проекте бюджета по-прежнему предусматривается сокращение финансирования общей сельскохозяйственной политики ЕС более чем на 20%, что может привести к историческому минимуму доли сельского хозяйства в общеевропейских расходах. "Многие фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы просто не смогут выдержать сокращения такого масштаба. Это означает волну закрытия хозяйств и потери рабочих мест, которую лидеры ЕС отказываются называть своим именем", - предупредили аграрные объединения. В организациях отметили, что европейское сельское хозяйство уже испытывает серьезные финансовые трудности из-за засух, лесных пожаров, экстремальных погодных явлений, роста стоимости энергии, кормов и удобрений. По их оценке, только введение европейского механизма углеродной корректировки импорта CBAM привело к дополнительному росту стоимости удобрений примерно на 15% в 2026 году. Фермеры потребовали отказаться от сокращения аграрных субсидий, сохранить бюджет общей сельскохозяйственной политики как минимум на нынешнем уровне с учетом инфляции, сократить административные барьеры и обеспечить сельхозпроизводителям справедливые доходы. Организаторы предупредили, что подробности новой масштабной акции протеста будут объявлены в ближайшие дни, если лидеры ЕС не предоставят необходимых гарантий. Переговоры о сокращении аграрного финансирования проходят на фоне обсуждения нового семилетнего бюджета Евросоюза, в котором Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 миллиардов евро для финансирования Украины в 2028-2034 годах.

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мировая экономика, брюссель, люксембург, украина, ес, евросовет