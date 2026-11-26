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Финляндия назвала проект нового бюджета ЕС слишком большим
Финляндия назвала проект нового бюджета ЕС слишком большим - 26.11.2026, ПРАЙМ
Финляндия назвала проект нового бюджета ЕС слишком большим
Финляндия считает проект нового бюджета ЕС слишком большим, его необходимо корректировать, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T13:22+0300
2026-11-26T13:22+0300
2026-11-26T13:22+0300
мировая экономика
финляндия
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бюджет
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Финляндия считает проект нового бюджета ЕС слишком большим, его необходимо корректировать, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо. Лидеры ЕС обсуждают проект нового семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу. "Уровень финансовых рамок все еще слишком высок по сравнению с целями Финляндии. В содержательном плане многое продвигается в правильном направлении, но еще есть что исправить с точки зрения Финляндии", - сказал Орпо журналистам в Брюсселе. Орпо также высказался против сокращений сфере обороны и конкурентоспособности. Он также выразил сомнение, что на заседании в четверг будут приняты какие-либо решения по бюджету. Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривает его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.
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мировая экономика, финляндия, ес, евросовет, бюджет
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС, Евросовет, бюджет
Финляндия назвала проект нового бюджета ЕС слишком большим
Орпо: Финляндия считает проект нового бюджета ЕС слишком большим, его надо корректировать
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Финляндия считает проект нового бюджета ЕС слишком большим, его необходимо корректировать, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.
Лидеры ЕС обсуждают проект нового семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу.
"Уровень финансовых рамок все еще слишком высок по сравнению с целями Финляндии. В содержательном плане многое продвигается в правильном направлении, но еще есть что исправить с точки зрения Финляндии", - сказал Орпо журналистам в Брюсселе.
Орпо также высказался против сокращений сфере обороны и конкурентоспособности. Он также выразил сомнение, что на заседании в четверг будут приняты какие-либо решения по бюджету.
Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривает его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.