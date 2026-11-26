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Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0,65%

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0,65% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0,65%

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг, День Благодарения, растут в среднем на 0,65% на фоне статистических данных, свидетельствуют данные торгов и | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг, День Благодарения, растут в среднем на 0,65% на фоне статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,57% - до 50 514 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,73%, до 26 290,50 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,73%, до 7249 пунктов. Аналитики оценивают американские статистические данные, которые вышли в среду. Министерство торговли страны повысило оценку роста ВВП США в III квартале до рекордных за три года 4,3% в пересчете на год, а также сообщило, что доходы населения страны в октябре увеличились на 0,7% в месячном выражении. Традиция празднования Дня Благодарения восходит к 1621 году, когда пилигримы, собрав урожай, пригласили индейцев отметить его вместе. Официальным государственным праздником День Благодарения стал в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна.

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рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite