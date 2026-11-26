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Более трех тысяч компаний приняли участие в бизнес-форуме "1С:ERP 2026"
Более трех тысяч компаний приняли участие в бизнес-форуме "1С:ERP 2026" - 26.11.2026, ПРАЙМ
Более трех тысяч компаний приняли участие в бизнес-форуме "1С:ERP 2026"
В Москве начал работу 13-й бизнес-форум "1С:ERP", посвященный автоматизации бизнес-процессов, применению искусственного интеллекта и повышению эффективности... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:29+0300
2026-11-26T15:29+0300
2026-11-26T15:29+0300
бизнес
москва
ibs
технологии
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В Москве начал работу 13-й бизнес-форум "1С:ERP", посвященный автоматизации бизнес-процессов, применению искусственного интеллекта и повышению эффективности управления предприятиями. На деловой площадке собрались более шести тысяч участников — представители порядка трех тысяч компаний.В этом году дискуссионная программа включает 13 тематических сессий, где участники обсудят цифровую трансформацию финансовой функции, управление ИТ-проектами, внедрение и сопровождение решений, управление производством и ремонтами, мастер-данными и нормативно-справочной информацией, а также вопросы бухгалтерского и налогового учета. Среди других тем — электронный документооборот, бизнес-аналитика, логистика и закупки, цифровизация торговли, управление персоналом и технологии искусственного интеллекта.В пространстве вернисажа одной из заметных экспозиций стал сборный стенд "Интегрированный программный комплекс 1С:BIM 6D для цифровизации предприятий строительной отрасли". На нем представлен комплекс решений, объединяющий технологии информационного моделирования и управления проектами, ТИМ-сметы и ERP-систему для строительства, инструменты строительного контроля и ведения исполнительной документации, а также управления эксплуатацией недвижимости.В работе стенда участвуют разработчики и поставщики специализированных отраслевых решений: ITLand, "1С-Рарус", "Эрикос-ЦСП", "ЭЛИАС ВЦ", Renga Software, "Цифровые решения в строительстве" и "Проджект Поинт". Всего на вернисаже представлено более 40 интеграторов, включая IBS, "Первый Бит", КОРУС Консалтинг, WiseAdvice-IT и другие."Форум ежегодно становится площадкой для обсуждения актуальных задач бизнеса и новых возможностей, технологий. Сегодня важная тема — эффективность и использование ИИ в работе предприятия считается важным для ее достижения. ИИ помогает анализировать данные, автоматизировать задачи и находить возможности для развития бизнеса", — отметил участник форума, руководитель интегратора "Первый Бит" Антон Долгов.
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бизнес, москва, ibs, технологии
Бизнес, МОСКВА, IBS, Технологии
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В Москве начал работу 13-й бизнес-форум "1С:ERP", посвященный автоматизации бизнес-процессов, применению искусственного интеллекта и повышению эффективности управления предприятиями. На деловой площадке собрались более шести тысяч участников — представители порядка трех тысяч компаний.
В этом году дискуссионная программа включает 13 тематических сессий, где участники обсудят цифровую трансформацию финансовой функции, управление ИТ-проектами, внедрение и сопровождение решений, управление производством и ремонтами, мастер-данными и нормативно-справочной информацией, а также вопросы бухгалтерского и налогового учета. Среди других тем — электронный документооборот, бизнес-аналитика, логистика и закупки, цифровизация торговли, управление персоналом и технологии искусственного интеллекта.
В пространстве вернисажа одной из заметных экспозиций стал сборный стенд "Интегрированный программный комплекс 1С:BIM 6D для цифровизации предприятий строительной отрасли". На нем представлен комплекс решений, объединяющий технологии информационного моделирования и управления проектами, ТИМ-сметы и ERP-систему для строительства, инструменты строительного контроля и ведения исполнительной документации, а также управления эксплуатацией недвижимости.
В работе стенда участвуют разработчики и поставщики специализированных отраслевых решений: ITLand, "1С-Рарус", "Эрикос-ЦСП", "ЭЛИАС ВЦ", Renga Software, "Цифровые решения в строительстве" и "Проджект Поинт". Всего на вернисаже представлено более 40 интеграторов, включая IBS, "Первый Бит", КОРУС Консалтинг, WiseAdvice-IT и другие.
"Форум ежегодно становится площадкой для обсуждения актуальных задач бизнеса и новых возможностей, технологий. Сегодня важная тема — эффективность и использование ИИ в работе предприятия считается важным для ее достижения. ИИ помогает анализировать данные, автоматизировать задачи и находить возможности для развития бизнеса", — отметил участник форума, руководитель интегратора "Первый Бит" Антон Долгов.