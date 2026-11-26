https://1prime.ru/20261126/forum-875596501.html

ПРАЙМ и Effect Isource представили инструменты для оценки поставщиков на форуме "Контрагенты-2026"

ПРАЙМ и Effect Isource представили инструменты для оценки поставщиков на форуме "Контрагенты-2026" - 26.11.2026, ПРАЙМ

ПРАЙМ и Effect Isource представили инструменты для оценки поставщиков на форуме "Контрагенты-2026"

25 ноября руководитель аналитической дирекции агентства ПРАЙМ Марина Хачатурова и аналитик продукта Effect Isource Максим Бочкарев выступили с совместным... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:41+0300

2026-11-26T18:41+0300

2026-11-26T18:41+0300

пресс-релизы

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25 ноября руководитель аналитической дирекции агентства ПРАЙМ Марина Хачатурова и аналитик продукта Effect Isource Максим Бочкарев выступили с совместным докладом на онлайн-форуме "Контрагенты-2026". Выступление "От данных к решению: API „БИР-Аналитик“ в продукте Effect Isource" объединило обзор аналитических возможностей системы ПРАЙМа и практический опыт использования данных в закупочной деятельности.В ходе выступления были продемонстрированы аналитические сценарии, выходящие за рамки стандартной проверки контрагента - формирование и анализ массивов компаний и ИП по заданным критериям (регионы, ОКВЭД, финансовые показатели, факторы риска и др.), а также статистические показатели Росстата по индексам цен, объёмам работ по видам деятельности, данные Банка России по ипотечному кредитованию в разрезе субъектов РФ, и другие показатели для оценки отраслевого и регионального контекста.Были показаны возможности использования AI-ассистента, который подключается через MCP-протокол к проверенным данным "БИР-Аналитик" и строит аналитический отчет по полученной информации.Максим Бочкарев рассказал о цифровых сервисах анализа рынка Effect Isource и использовании данных "БИР-Аналитик", получаемых через API. Сервисы Effect Isource помогают находить поставщиков с подходящим опытом и быстро оценивать риски взаимодействия. Для поиска информации об опыте контрагентов используется информация как из внутренних баз данных, так и электронных торговых площадок и других достоверных источников.Максим разграничил предварительную оценку надёжности и полноценную проверку контрагента. Первая помогает заказчикам товаров, работ или услуг быстро собрать пул компаний для дальнейшего рассмотрения, вторая проводится службой безопасности и предполагает изучение документов и принятие решения по утверждённым у заказчиков регламентам.На выступлении эксперты продемонстрировали, как интеграция аналитических данных в бизнес-приложения поддерживает работу закупочных подразделений: от поиска компаний с релевантным опытом до оценки потенциальных рисков сотрудничества.Максим Бочкарев: "Наша задача – помочь заказчикам услуг, работ и товаров быстро находить потенциальных поставщиков, оценивать их опыт и надёжность, взвешивать возможные риски. Благодаря интеграции аналитических данных система за считаные секунды анализирует рынок и позволяет отобрать наиболее надёжных контрагентов. Это существенно упрощает процесс принятия решений и помогает эффективнее выстроить закупочные процессы".Онлайн-форум "Контрагенты-2026"прошел 25–26 ноября и был посвящён инструментам проверки деловых партнёров, обеспечению безопасности бизнеса и управлению рисками. ПРАЙМ выступил партнёром мероприятия.Справка о продукте Effect IsourceEffect Isource – российское ПО для автоматизации процесса анализа рынка поставщиков. Решение позволяет быстро найти потенциальных исполнителей и проверить их надёжность, получить предложения и рассчитать цены закупки. Для ускорения процесса Effect Isource использует нейросети, благодаря чему экономия на проведение одной закупки достигает 40 человеко-часов. Сервисы Effect Isource включены в реестр российского ПО и интегрируются с существующими системами автоматизации закупочной деятельности.БИР-Аналитик– информационно аналитическая системадля комплексной проверки надежности контрагентов, анализа финансовой деятельности организаций и проведения рыночных исследований. Входит в ТОП-5 информационно-аналитических систем по данным RaExи включена в реестр российского ПО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы