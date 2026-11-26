https://1prime.ru/20261126/frantsija-875606464.html
Франция прекратит участие в переговорах о бюджете ЕС, заявил Макрон
Франция прекратит участие в переговорах о бюджете ЕС, заявил Макрон - 26.11.2026, ПРАЙМ
Франция прекратит участие в переговорах о бюджете ЕС, заявил Макрон
Франция прекратит участие в переговорах о бюджете Евросоюза, если договоренность по нему не будет достигнута до конца этого года, это связано с будущими... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T23:42+0300
2026-11-26T23:42+0300
2026-11-26T23:42+0300
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евросовет
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ПАРИЖ, 26 ноя - ПРАЙМ. Франция прекратит участие в переговорах о бюджете Евросоюза, если договоренность по нему не будет достигнута до конца этого года, это связано с будущими президентскими выборами, предупредил французский лидер Эммануэль Макрон.
"Если условия хорошего соглашения (о бюджете - ред.) будут достигнуты на заседании Евросовета в декабре, то мы его заключим. Если нет, то мне не кажется возможным далее продолжать дискуссии", - сказал он на пресс-конференции журналистам. Трансляция велась Елисейским дворцом.
По словам Макрона, он предупредил европейских лидеров о том, что после 31 декабря не будет политически и демократически в том положении, чтобы заключить соглашение.
"Мы войдем в период, который будет гораздо сильнее приближен к президентским выборам во Франции", - объяснил он.
Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028-2034 годы объемом почти два триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.
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мировая экономика, франция, украина, эммануэль макрон, ес, евросовет
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросовет
ПАРИЖ, 26 ноя - ПРАЙМ. Франция прекратит участие в переговорах о бюджете Евросоюза, если договоренность по нему не будет достигнута до конца этого года, это связано с будущими президентскими выборами, предупредил французский лидер Эммануэль Макрон.
"Если условия хорошего соглашения (о бюджете - ред.) будут достигнуты на заседании Евросовета в декабре, то мы его заключим. Если нет, то мне не кажется возможным далее продолжать дискуссии", - сказал он на пресс-конференции журналистам. Трансляция велась Елисейским дворцом.
По словам Макрона, он предупредил европейских лидеров о том, что после 31 декабря не будет политически и демократически в том положении, чтобы заключить соглашение.
"Мы войдем в период, который будет гораздо сильнее приближен к президентским выборам во Франции", - объяснил он.
Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028-2034 годы объемом почти два триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.