https://1prime.ru/20261126/gelendzhik-875564511.html
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T03:11+0300
2026-11-26T03:11+0300
2026-11-26T03:11+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Геленджика, введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Геленджика, введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.