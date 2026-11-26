https://1prime.ru/20261126/gelendzhik-875566742.html

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения

Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:18+0300

2026-11-26T07:18+0300

2026-11-26T07:18+0300

бизнес

геленджик

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что согласно действующему Notam, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 мск до 20:00 мск.

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бизнес, геленджик, росавиация