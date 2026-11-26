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География приложения "Скороход" охватит еще более 50 станций

География приложения "Скороход" охватит еще более 50 станций - 26.11.2026, ПРАЙМ

География приложения "Скороход" охватит еще более 50 станций

География мобильного приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) "Скороход" для бесконтактной оплаты в электричках охватит еще более 50... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T09:31+0300

2026-11-26T09:31+0300

2026-11-26T09:31+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. География мобильного приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) "Скороход" для бесконтактной оплаты в электричках охватит еще более 50 станций на Ярославском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦППК. "ЦППК расширяет географию мобильного приложения "Скороход", благодаря которому не нужно выбирать станцию отправления или прибытия - система сама определяет их автоматически. Обновленная версия приложения с расширенным списком станций выйдет в начале декабря", - рассказали в ЦППК. В пресс-службе отметили, что "Скороход" будет поэтапно активироваться на различных участках Ярославского направления. Сейчас оборудование установлено и проходит наладку на 10 станциях ответвления до Фрязево: Подлипки-Дачные, Болшево, Валентиновка, Загорянская, Соколовская, Воронок, Щелково, Гагаринская, Чкаловская и Бахчиванджи. Позже к сервису подключат другие станции этого ответвления, а также маршруты до Фрязино, Красноармейска и участки основного хода. "Масштабирование "Скорохода" на Ярославском направлении - это не просто расширение географии. Это еще один уверенный шаг в будущее, где поездка на пригородном поезде становится удобнее для пассажира. Благодаря обратной связи мы видим, где "Скороход" востребован в большей степени, и внедряем его в первую очередь на конкретных станциях", - цитируют в ЦППК заместителя генерального директора по цифровым сервисам Игоря Евдокимова. Он отметил, что в начале следующего года к сервису уже будет подключено в целом более 60 станций - "все Ярославское направление вплоть до Александрова, Фрязино, Красноармейска и Фрязево".

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технологии, бизнес, россия, красноармейск, цппк