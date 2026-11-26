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Германия стала единственной страной ЕС, где более 50% населения арендует жилье

Германия стала единственной страной ЕС, где более 50% населения арендует жилье - 26.11.2026, ПРАЙМ

Германия стала единственной страной ЕС, где более 50% населения арендует жилье

Германия по итогам прошлого года стала единственной страной ЕС, больше половины населения которой проживает в арендованном жилье - доля аренды в стране... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:56+0300

2026-11-26T14:56+0300

2026-11-26T14:59+0300

недвижимость

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия по итогам прошлого года стала единственной страной ЕС, больше половины населения которой проживает в арендованном жилье - доля аренды в стране составляет 53% против 32% в целом по ЕС, сообщает Евростат. "Доля собственников жилья и арендаторов существенно различается в странах ЕС. В 2025 году 68% населения ЕС проживали в собственном жилье, тогда как остальные 32% снимали жилье", - приводит данные ведомство. Самая высокая доля собственников жилья наблюдалась в Словакии (94% населения проживали в домохозяйствах, владеющих собственным жильем), Румынии (93%), Хорватии (91%) и Венгрии (90%). Во всех странах ЕС, за исключением Германии, собственное жилье было более распространено, чем аренда. В Германии, напротив, аренда жилья преобладала: 53% населения проживали в арендованном жилье. Далее следовали Австрия (46%) и Дания (42%). В 2025 году в ЕС почти 52% населения проживали в частных домах, а 48% - в квартирах (почти 1% жили в других видах жилья, например на плавучих домах и в автодомах). В двух третях стран ЕС наиболее распространенным видом жилья были частные дома. Самая высокая доля населения, проживающего в частных домах, была зафиксирована в Ирландии (90%). В 2025 году в ЕС среднее количество комнат на одного человека составило 1,7 комнаты. Среди стран ЕС наибольшее количество комнат на одного человека было зафиксировано на Мальте (2,2). Далее следовали Бельгия, Люксембург и Нидерланды (по 2,1 комнаты на человека). Наименьший показатель наблюдался в Румынии - 1,1 комнаты на человека.

германия

румыния

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недвижимость, мировая экономика, германия, румыния, словакия, ес, евростат