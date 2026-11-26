https://1prime.ru/20261126/germanija-875597270.html
МИД: Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам"
МИД: Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам" - 26.11.2026, ПРАЙМ
МИД: Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам"
Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по расследованию теракта на "Северных потоках" и не собирается выяснять его обстоятельства, заявила официальный... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
газ
россия
германия
берлин
мария захарова
мид рф
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875597270.jpg?1795708071
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по расследованию теракта на "Северных потоках" и не собирается выяснять его обстоятельства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу подтвердить, что германские власти уклоняются от взаимодействия с российской стороной по тематике теракта на газопроводах "Северный поток", хотя Россия и ряд других стран предлагали провести независимое, открытое, объективное международное расследование... При этом Берлин, судя по всему, не собирается выяснять обстоятельства дальше", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат также подчеркнула, что технологические возможности для восстановления работы газопроводов есть.
"Примерно в течение месяца, при наличии соответствующих решений, можно было бы технически этот проект запустить. Но все упирается в позицию Германии", - добавила Захарова.
германия
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, германия, берлин, мария захарова, мид рф, мид
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по расследованию теракта на "Северных потоках" и не собирается выяснять его обстоятельства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу подтвердить, что германские власти уклоняются от взаимодействия с российской стороной по тематике теракта на газопроводах "Северный поток", хотя Россия и ряд других стран предлагали провести независимое, открытое, объективное международное расследование... При этом Берлин, судя по всему, не собирается выяснять обстоятельства дальше", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат также подчеркнула, что технологические возможности для восстановления работы газопроводов есть.
"Примерно в течение месяца, при наличии соответствующих решений, можно было бы технически этот проект запустить. Но все упирается в позицию Германии", - добавила Захарова.