https://1prime.ru/20261126/germanija-875597270.html

МИД: Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам"

МИД: Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам" - 26.11.2026, ПРАЙМ

МИД: Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам"

Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по расследованию теракта на "Северных потоках" и не собирается выяснять его обстоятельства, заявила официальный... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по расследованию теракта на "Северных потоках" и не собирается выяснять его обстоятельства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я могу подтвердить, что германские власти уклоняются от взаимодействия с российской стороной по тематике теракта на газопроводах "Северный поток", хотя Россия и ряд других стран предлагали провести независимое, открытое, объективное международное расследование... При этом Берлин, судя по всему, не собирается выяснять обстоятельства дальше", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат также подчеркнула, что технологические возможности для восстановления работы газопроводов есть. "Примерно в течение месяца, при наличии соответствующих решений, можно было бы технически этот проект запустить. Но все упирается в позицию Германии", - добавила Захарова.

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