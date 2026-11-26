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Профсоюз IG Metall договорился с работодателями о повышении зарплат

Профсоюз IG Metall договорился с работодателями о повышении зарплат - 26.11.2026, ПРАЙМ

Профсоюз IG Metall договорился с работодателями о повышении зарплат

Германский профсоюз IG Metall и работодатели в металлургической и электротехнической промышленности в ходе переговоров достигли соглашения о повышении зарплат,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:50+0300

2026-11-26T21:50+0300

2026-11-26T21:57+0300

промышленность

германия

ig metall

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БЕРЛИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Германский профсоюз IG Metall и работодатели в металлургической и электротехнической промышленности в ходе переговоров достигли соглашения о повышении зарплат, разовых выплатах сотрудникам и мерах по сохранению рабочих мест и производств в стране, говорится в релизе профсоюза. "В четверг во второй половине дня профсоюзы IG Metall в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии по итогам 26-часовых переговоров договорились с объединениями работодателей Südwestmetall (региональное объединение работодателей металлургической и электротехнической промышленности в земле Баден-Вюртемберг - ред.) и Metall NRW (объединение работодателей металлургической и электротехнической промышленности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия- ред.) об условиях труда и оплаты работников металлургической и электротехнической отраслей", - сообщил профсоюз. Согласно договоренности, зарплаты работников вырастут на 2% с мая 2027 года и еще на 2,3% с апреля 2028 года. В марте 2027 года им также выплатят единовременную сумму не менее 150 евро. В зависимости от финансовых показателей предприятия выплата может составить 300 или 450 евро. Для учеников и студентов, проходящих обучение по дуальной системе, предусмотрены выплаты от 70 до 210 евро. Кроме того, стороны договорились о механизме, который позволит предприятиям вкладывать средства в новые технологии, продукцию и производство в Германии, одновременно обеспечивая сохранение рабочих мест. Договоренности стали результатом переговоров на фоне протестов и предупредительных забастовок в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии, в которых, по данным профсоюза, участвовали 435 тысяч работников. Соглашения будут действовать 25 месяцев - до 30 ноября 2028 года.

германия

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промышленность, германия, ig metall