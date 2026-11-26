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Германия в сентябре заплатила за СПГ из США 600 долларов за тысячу кубов
Германия в сентябре заплатила за СПГ из США 600 долларов за тысячу кубов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Германия в сентябре заплатила за СПГ из США 600 долларов за тысячу кубов
Германия в сентябре 2026 года заплатила за сжиженный природный газ из США около 600 долларов за тысячу кубометров – это самый высокий показатель с декабря 2022... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T23:36+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия в сентябре 2026 года заплатила за сжиженный природный газ из США около 600 долларов за тысячу кубометров – это самый высокий показатель с декабря 2022 года, следует из данных минэнерго США, которые изучило РИА Новости.
В январе-августе текущего года цена американского СПГ для Германии составляла в среднем 350 долларов за тысячу кубометров, однако в сентябре она достигла примерно 600 долларов за тысячу кубов.
Выше этого значения цена поднималась только в декабре 2022 года. Тогда она достигала 705 долларов за тысячу кубометров.
Отказавшаяся от российских энергоносителей Германия теперь вынуждена закупать их у США по завышенным "идиотским" ценам, заявил 24 ноября депутат бундестага от немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Михаэль Эспендиллер.
Германия к началу текущего отопительного сезона заполнила свои подземные хранилища лишь до 61,6%, что стало историческим антирекордом.
Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, находится уже на уровне 55%, отмечал "Газпром" в среду. А 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений, подчеркивала российская компания.
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газ, мировая экономика, германия, сша, европа, газпром
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, ЕВРОПА, Газпром
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия в сентябре 2026 года заплатила за сжиженный природный газ из США около 600 долларов за тысячу кубометров – это самый высокий показатель с декабря 2022 года, следует из данных минэнерго США, которые изучило РИА Новости.
В январе-августе текущего года цена американского СПГ для Германии составляла в среднем 350 долларов за тысячу кубометров, однако в сентябре она достигла примерно 600 долларов за тысячу кубов.
Выше этого значения цена поднималась только в декабре 2022 года. Тогда она достигала 705 долларов за тысячу кубометров.
Отказавшаяся от российских энергоносителей Германия теперь вынуждена закупать их у США по завышенным "идиотским" ценам, заявил 24 ноября депутат бундестага от немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Михаэль Эспендиллер.
Германия к началу текущего отопительного сезона заполнила свои подземные хранилища лишь до 61,6%, что стало историческим антирекордом.
Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, находится уже на уровне 55%, отмечал "Газпром" в среду. А 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений, подчеркивала российская компания.