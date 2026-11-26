https://1prime.ru/20261126/germanija-875606371.html

Германия в сентябре заплатила за СПГ из США 600 долларов за тысячу кубов

Германия в сентябре заплатила за СПГ из США 600 долларов за тысячу кубов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Германия в сентябре заплатила за СПГ из США 600 долларов за тысячу кубов

Германия в сентябре 2026 года заплатила за сжиженный природный газ из США около 600 долларов за тысячу кубометров – это самый высокий показатель с декабря 2022... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:36+0300

2026-11-26T23:36+0300

2026-11-26T23:36+0300

газ

мировая экономика

германия

сша

европа

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875606371.jpg?1795725414

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Германия в сентябре 2026 года заплатила за сжиженный природный газ из США около 600 долларов за тысячу кубометров – это самый высокий показатель с декабря 2022 года, следует из данных минэнерго США, которые изучило РИА Новости. В январе-августе текущего года цена американского СПГ для Германии составляла в среднем 350 долларов за тысячу кубометров, однако в сентябре она достигла примерно 600 долларов за тысячу кубов. Выше этого значения цена поднималась только в декабре 2022 года. Тогда она достигала 705 долларов за тысячу кубометров. Отказавшаяся от российских энергоносителей Германия теперь вынуждена закупать их у США по завышенным "идиотским" ценам, заявил 24 ноября депутат бундестага от немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Михаэль Эспендиллер. Германия к началу текущего отопительного сезона заполнила свои подземные хранилища лишь до 61,6%, что стало историческим антирекордом. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, находится уже на уровне 55%, отмечал "Газпром" в среду. А 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений, подчеркивала российская компания.

германия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, германия, сша, европа, газпром