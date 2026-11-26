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Минобороны Германии не удастся освоить более 14 миллиардов евро, пишет Spiegel

Минобороны Германии не удастся освоить более 14 миллиардов евро, пишет Spiegel - 26.11.2026, ПРАЙМ

Минобороны Германии не удастся освоить более 14 миллиардов евро, пишет Spiegel

Министерству обороны Германии не удастся освоить более 14 миллиардов евро из заложенных на 2026 год средств из-за задержек в заключении контрактов и поставках... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

мировая экономика

германия

rheinmetall

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БЕРЛИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерству обороны Германии не удастся освоить более 14 миллиардов евро из заложенных на 2026 год средств из-за задержек в заключении контрактов и поставках военной техники, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на расчеты оборонного ведомства. "В текущем году (министерству обороны - ред.) не удастся реализовать более 14 миллиардов евро", - говорится в публикации. По данным Spiegel, в 2025 году министерство не освоило 7,4 миллиарда евро из основного бюджета и спецфонда на оборонные нужды. Как сообщает журнал, нынешнюю сумму в 14 миллиардов представители МО называют непомерно большой. Согласно Spiegel, в текущем году проблема неэффективного расходования средств возникла из-за того, что министерство не смогло вовремя заключить контракты по ряду проектов. В качестве примера издание приводит проект под кодовым названием Arminius, в рамках которого ведомство планировало закупить 1,8 тысячи колесных бронетранспортеров Boxer на сумму в несколько десятков миллиардов евро. Соответствующие контракты должны были подписать еще в 2026 году, однако, как ожидается, теперь МО заключит их в начале 2027 года. Кроме того, на исполнение бюджета повлияли задержки в поставках той продукции, которую МО заказало несколько лет назад. Так, оборонный концерн Rheinmetall задерживает производство и поставку зенитных систем Skyranger, из-за чего министерство не может потратить предусмотренные на них средства. Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи об оголтелой милитаризации.

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мировая экономика, германия, rheinmetall