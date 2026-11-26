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Глава Anthropic отверг идею отказа от свободы воли человека в пользу ИИ
Глава Anthropic отверг идею отказа от свободы воли человека в пользу ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Глава Anthropic отверг идею отказа от свободы воли человека в пользу ИИ
Глава американской компании Anthropic Дарио Амодей отверг идею отказа от свободы воли человека в пользу искусственного интеллекта при принятии каких-то важных... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T09:43+0300
2026-11-26T09:43+0300
2026-11-26T09:43+0300
технологии
общество
мировая экономика
сан-франциско
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Глава американской компании Anthropic Дарио Амодей отверг идею отказа от свободы воли человека в пользу искусственного интеллекта при принятии каких-то важных решений.
"Нет, я не считаю, что мы должны "отказаться от человеческой свободы воли" в пользу систем искусственного интеллекта, и предполагать, что я так считаю, абсурдно… Мы никогда не должны жертвовать легитимностью или самоопределением ради эффективности или безопасности", - написал Амодей в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию портала Axios, который в среду со ссылкой на источники сообщил, что среди некоторых сотрудников Anthropic сформировалось мнение о необходимости передачи человечеством части полномочий принятия отдельных решений "сверхинтеллектуальным" системам искусственного интеллекта.
Амодей подчеркнул, что необходимо различать автоматизацию отдельных задач и передачу полномочий управления обществом.
По его мнению, такая автоматизация имеет экономическую ценность и может способствовать значительному прогрессу в медицине, энергетике, транспорте и разработке программного обеспечения, однако также имеет недостатки.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, общество , мировая экономика, сан-франциско
Технологии, Общество , Мировая экономика, Сан-Франциско
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Глава американской компании Anthropic Дарио Амодей отверг идею отказа от свободы воли человека в пользу искусственного интеллекта при принятии каких-то важных решений.
"Нет, я не считаю, что мы должны "отказаться от человеческой свободы воли" в пользу систем искусственного интеллекта, и предполагать, что я так считаю, абсурдно… Мы никогда не должны жертвовать легитимностью или самоопределением ради эффективности или безопасности", - написал Амодей в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию портала Axios, который в среду со ссылкой на источники сообщил, что среди некоторых сотрудников Anthropic сформировалось мнение о необходимости передачи человечеством части полномочий принятия отдельных решений "сверхинтеллектуальным" системам искусственного интеллекта.
Амодей подчеркнул, что необходимо различать автоматизацию отдельных задач и передачу полномочий управления обществом.
По его мнению, такая автоматизация имеет экономическую ценность и может способствовать значительному прогрессу в медицине, энергетике, транспорте и разработке программного обеспечения, однако также имеет недостатки.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.