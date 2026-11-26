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Глава Минцифры оценил базовый функционал российских ИИ-моделей
Глава Минцифры оценил базовый функционал российских ИИ-моделей - 26.11.2026, ПРАЙМ
Глава Минцифры оценил базовый функционал российских ИИ-моделей
Базовый функционал российских ИИ-моделей соответствует ожиданиям рынка, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:07+0300
2026-11-26T10:07+0300
2026-11-26T10:07+0300
технологии
россия
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Базовый функционал российских ИИ-моделей соответствует ожиданиям рынка, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Понятно, что есть пользователи разные, есть очень продвинутые… пользователи, которым очень много нужно, есть те, кому нужен базовый функционал. Поэтому, если говорить про базовый функционал, мне кажется, российские модели соответствуют ожиданиям рынка", - сказал он, выступая на форуме Tadviser SummIT.
Однако глава Минцифры отметил, что если говорить про ведущие передовые модели, то есть отставание. "Мы его оцениваем в 6-8 месяцев", - уточнил Шадаев.
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технологии, россия, максут шадаев, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Базовый функционал российских ИИ-моделей соответствует ожиданиям рынка, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Понятно, что есть пользователи разные, есть очень продвинутые… пользователи, которым очень много нужно, есть те, кому нужен базовый функционал. Поэтому, если говорить про базовый функционал, мне кажется, российские модели соответствуют ожиданиям рынка", - сказал он, выступая на форуме Tadviser SummIT.
Однако глава Минцифры отметил, что если говорить про ведущие передовые модели, то есть отставание. "Мы его оцениваем в 6-8 месяцев", - уточнил Шадаев.