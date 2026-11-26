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Метсола выступила за сохранение стабильного финансирования Украины

Метсола выступила за сохранение стабильного финансирования Украины - 26.11.2026, ПРАЙМ

Метсола выступила за сохранение стабильного финансирования Украины

Председатель Европарламента Роберта Метсола на фоне бюджетных разногласий и растущих финансовых проблем Евросоюза выступила за сохранение стабильного... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:54+0300

2026-11-26T15:54+0300

2026-11-26T16:01+0300

финансы

мировая экономика

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роберта метсола

ес

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Председатель Европарламента Роберта Метсола на фоне бюджетных разногласий и растущих финансовых проблем Евросоюза выступила за сохранение стабильного финансирования Украины, назвав дальнейшие многомиллиардные вливания в Киев "инвестициями в безопасность Европы". "Мы обязаны продолжать поддержку, пока работаем над достижением справедливого и прочного мира. Это не просто солидарность, это инвестиция в будущее Украины и безопасность самой Европы", - заявила Метсола на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите ЕС. Она подчеркнула, что последствия конфликта выходят далеко за пределы Украины, а Евросоюзу необходимо располагать большими финансовыми возможностями для решения международных проблем. При этом страны ЕС продолжают ожесточенно спорить по параметрам нового многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, включая финансирование сельского хозяйства, региональных программ и новым источникам доходов. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил, что государственные финансы ЕС движутся в неправильном направлении. По прогнозу Еврокомиссии, средний бюджетный дефицит в странах сообщества вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,8% в 2028 году, а совокупный государственный долг увеличится с 82,6% до 85,6% ВВП. Несмотря на ухудшение бюджетных показателей, Еврокомиссия продолжает предлагать все новые механизмы финансовой поддержки Украины, в том числе за счет дальнейших заимствований на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС. Таким образом, руководство Европарламента настаивает на сохранении поддержки Киева в условиях, когда самим государствам Евросоюза рекомендуют сдерживать бюджетные расходы на соцпрограммы и сокращать дефициты.

украина

киев

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финансы, мировая экономика, украина, киев, брюссель, роберта метсола, ес