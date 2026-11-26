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Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ

Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ

Российский бизнес может ежемесячно терять около 4,2 миллиарда рублей из-за блокировки платежной системы Google Play, такие оценки участников рынка привел в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:44+0300

2026-11-26T14:44+0300

2026-11-26T14:44+0300

технологии

госдума

ростелеком

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнес может ежемесячно терять около 4,2 миллиарда рублей из-за блокировки платежной системы Google Play, такие оценки участников рынка привел в Госдуме заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов, пишет "Коммерсантъ".Он назвал ущерб достаточно существенным. По его словам, в России еще предстоит заместить эквайринговые устройства (терминалы для оплаты) и создать отечественный микрочип — работа в этом направлении уже идет.Google приостановила поддержку в России платных сервисов Google Play 10 марта 2022 года из-за "нарушения в работе системы платежей". Теперь пользователи из России не могут покупать платные приложения и игры, совершать внутриигровые покупки, оформлять или продлевать подписки через Google Play. При этом по-прежнему доступно скачивание бесплатных приложений, а также можно использовать и обновлять ранее купленные платные приложения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, госдума, ростелеком, бизнес, россия