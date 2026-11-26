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Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ
Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ
Российский бизнес может ежемесячно терять около 4,2 миллиарда рублей из-за блокировки платежной системы Google Play, такие оценки участников рынка привел в... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:44+0300
2026-11-26T14:44+0300
2026-11-26T14:44+0300
технологии
госдума
ростелеком
бизнес
россия
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнес может ежемесячно терять около 4,2 миллиарда рублей из-за блокировки платежной системы Google Play, такие оценки участников рынка привел в Госдуме заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов, пишет "Коммерсантъ".Он назвал ущерб достаточно существенным. По его словам, в России еще предстоит заместить эквайринговые устройства (терминалы для оплаты) и создать отечественный микрочип — работа в этом направлении уже идет.Google приостановила поддержку в России платных сервисов Google Play 10 марта 2022 года из-за "нарушения в работе системы платежей". Теперь пользователи из России не могут покупать платные приложения и игры, совершать внутриигровые покупки, оформлять или продлевать подписки через Google Play. При этом по-прежнему доступно скачивание бесплатных приложений, а также можно использовать и обновлять ранее купленные платные приложения.
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технологии, госдума, ростелеком, бизнес, россия
Технологии, Госдума, Ростелеком, Бизнес, РОССИЯ
Блокировка Google Play разоряет рынок, пишет Ъ
Ъ: бизнес теряет 4,2 миллиарда рублей в месяц из-за блокировки Google Play
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнес может ежемесячно терять около 4,2 миллиарда рублей из-за блокировки платежной системы Google Play, такие оценки участников рынка привел в Госдуме заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов, пишет "Коммерсантъ".
Он назвал ущерб достаточно существенным. По его словам, в России еще предстоит заместить эквайринговые устройства (терминалы для оплаты) и создать отечественный микрочип — работа в этом направлении уже идет.
Google приостановила поддержку в России платных сервисов Google Play 10 марта 2022 года из-за "нарушения в работе системы платежей". Теперь пользователи из России не могут покупать платные приложения и игры, совершать внутриигровые покупки, оформлять или продлевать подписки через Google Play. При этом по-прежнему доступно скачивание бесплатных приложений, а также можно использовать и обновлять ранее купленные платные приложения.