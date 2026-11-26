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Госдума продлила полномочия Поляковой в совете директоров Банка России

Госдума продлила полномочия Поляковой в совете директоров Банка России - 26.11.2026, ПРАЙМ

Госдума продлила полномочия Поляковой в совете директоров Банка России

Госдума назначила Ольгу Полякову членом совета директоров Банка России еще на пять лет. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

финансы

банки

ольга полякова

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума назначила Ольгу Полякову членом совета директоров Банка России еще на пять лет. Полякова занимает должность заместителя председателя Банка России. Впервые она была назначена Госдумой членом совета директоров ЦБ 2 декабря 2016 года, а 24 ноября 2021 года ее полномочия в нем были продлены. На этой неделе срок ее полномочий в совете истек. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Госдуме продлить полномочия Поляковой в совете еще на пять лет. Предложение предварительно было согласовано с президентом России. Зампред ЦБ Алексей Гузнов, представляя кандидатуру Поляковой на заседании Госдумы напомнил, что в ее полномочия сегодня входят курирование важнейших вопросов банковского надзора, обеспечение устойчивости банковской системы России, а также вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. "Ольга Васильевна принимала непосредственное участие в реализации мер Банка России, направленных на укрепление устойчивости банковской системы, исключение из нее недобросовестных участников", - отметил Гузнов. Важным направлением ее деятельности является противодействие эскалационному давлению на Россию через международные механизмы, в частности через механизмы группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), добавил он. Полякова работает в Банке России с 2000 года. В 2005-2009 годах была советником главного аудитора ЦБ. В 2009 году стала заместителем директора департамента внутреннего аудита и ревизий Банка России, а в 2011 году - директором этого департамента. В декабре 2014 года Полякова была назначена начальником главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу, а с 16 декабря 2016 года – зампредом ЦБ.

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финансы, банки, ольга полякова, эльвира набиуллина, банк россии, госдума