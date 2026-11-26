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Госдума ужесточила ответственность за работу с ломом металлов без лицензии

Госдума ужесточила ответственность за работу с ломом металлов без лицензии - 26.11.2026, ПРАЙМ

Госдума ужесточила ответственность за работу с ломом металлов без лицензии

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который усиливает административную ответственность за нарушение... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:59+0300

2026-11-26T14:59+0300

2026-11-26T15:00+0300

общество

госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который усиливает административную ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, а также вводит штрафы за предпринимательскую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома таких металлов без лицензии. Сейчас существуют штрафы за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. Штраф для граждан составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Согласно принятым поправкам, статью излагается в новой редакции и делится на две части. Первая - работа с ломом без лицензии, если в действиях нет признаков уголовного преступления. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 250 тысяч, для юридических лиц - от 1 до 2 миллионов. Вторая часть усиливает ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами металлов: приема, учета, хранения, транспортировки, а также их отчуждения. Штраф для граждан вырастет до 20-40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40-50 тысяч, для юрлиц - до 150-200 тысяч. В беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый отметил, что сегодня ломозаготовительная отрасль остается в теневой зоне, а действующие штрафы экономически бессмысленны. "Важно понимать: это не просто ужесточение санкций. Это выравнивание конкурентной среды. Добросовестные ломозаготовители, которые работают по лицензии, платят налоги и соблюдают экологические требования, сегодня поставлены в заведомо проигрышное положение. Нелегальные пункты приема создают неконкурентные преимущества и не позволяют отрасли развиваться цивилизованно", - сказал он. Кроме того, депутат подчеркнул, что лом цветных и черных металлов - это стратегическое сырье, и его вовлечение в легальный оборот напрямую отвечает целям экономики замкнутого цикла и национального проекта "Экология".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , госдума