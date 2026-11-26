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Госдума приняла в I чтении проект о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Госдума приняла в I чтении проект о конвертации пенсионных накоплений в ПДС - 26.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 года конвертацию пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

финансы

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 года конвертацию пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минфином в целях совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с реализацией ПДС. Предусмотренные законопроектом изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом России. Порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и трудового стажа остается прежним. Назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях. При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений, пояснял Минфин России. В частности, появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения), и государственное софинансирование (до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет); оформить налоговые вычеты в размере до 400 тысяч рублей ежегодно; а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат. Кроме того, вложенные средства можно будет передавать по наследству, что позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи. Также будет обеспечена гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в пределах 2,8 миллиона рублей. Конвертированные пенсионные накопления и средства софинансирования будут гарантироваться государством в полном объеме с учетом инвестиционного дохода. Средства материнского капитала, направленные ранее на формирование накопительной пенсии, будут также конвертированы в ПДС. При этом у граждан будет возможность в течение переходного периода вернуть их в маткапитал или направить на другие цели, предусмотренные законодательством, определяющим порядок распоряжения маткапиталом. Управление пенсионными накоплениями останется под контролем государства. Для граждан, имеющих накопления в Соцфонде России, формируется уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным госучастием. Управлять пенсионными накоплениями будет корпорация развития "ВЭБ.РФ", как это происходит и сейчас в рамках Соцфонда. Средства, переданные УНПФ, будут инвестироваться на тех же консервативных принципах, что и ранее. Таким образом, меняется организационная форма работы с накоплениями, но не подход к управлению инвестициями. Это позволит обеспечить защиту интересов граждан, подчеркивали в Минфине.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, пдс, минфин, госдума