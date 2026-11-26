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Госдума одобрила ускорение введения механизма добанкротной санации юрлиц

Госдума одобрила ускорение введения механизма добанкротной санации юрлиц - 26.11.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила ускорение введения механизма добанкротной санации юрлиц

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ускоряющий вступление в силу механизма добанкротной санации компаний-должников. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:18+0300

2026-11-26T15:18+0300

2026-11-26T15:19+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ускоряющий вступление в силу механизма добанкротной санации компаний-должников. Документ внесен председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым и его первым заместителем Сергеем Теном. Он переносит начало действия этого механизма с 1 июля на 1 января 2027 года. "Раннее введение механизма санации позволит должникам и кредиторам договариваться о мерах по восстановлению платежеспособности до возбуждения дела о банкротстве", - пояснил журналистам Гаврилов. Это особенно важно для сохранения экономически жизнеспособных организаций, испытывающих финансовые трудности, и предупреждения их банкротства, подчеркнул он. "Своевременно принятые меры по финансовому оздоровлению позволят сохранить производственный комплекс и трудовые коллективы", - добавил депутат. Санация может быть адресной или комплексной (при балансовой стоимости активов должника свыше 1 миллиарда рублей). Комплексное соглашение подлежит утверждению арбитражным судом. При этом оно должно содержать условия удовлетворения требований кредиторов должника, в том числе не участвующих в заключении соглашения. В случаях, когда договориться до банкротства не удалось, становится возможной процедура реструктуризации долгов. В этом случае суд может утвердить план восстановления платежеспособности компании сроком до четырех лет с возможным продлением еще на четыре года. Такие механизмы, направленные на урегулирование проблемной задолженности до наступления банкротства и его предотвращение, крайне актуальны в текущей экономической ситуации, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. При этом анализ правоприменительной практики свидетельствует о целесообразности и возможности введения механизма добанкротной санации компаний-должников ранее запланированного срока, отмечается там же.

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финансы, банки, госдума