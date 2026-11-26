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Госдума упростила строительство и реконструкцию пунктов пропуска через границу
Госдума упростила строительство и реконструкцию пунктов пропуска через границу - 26.11.2026, ПРАЙМ
Госдума упростила строительство и реконструкцию пунктов пропуска через границу
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий строительство и реконструкцию пунктов пропуска через госграницу РФ, в том числе на землях... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:33+0300
2026-11-26T15:33+0300
2026-11-26T15:33+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий строительство и реконструкцию пунктов пропуска через госграницу РФ, в том числе на землях сельхозназначения и лесного фонда.
Документ внесен группой сенаторов. Он разрешает размещать некапитальные строения и сооружения, необходимые для строительства, реконструкции и эксплуатации пунктов пропуска и мест пересечения границы, на условиях сервитута (право ограниченного пользования чужой землей) в случаях, когда это не препятствует разрешенному использованию участка.
А федеральный орган, уполномоченный в сфере обустройства государственной границы РФ, сможет устанавливать вид разрешенного использования земельного участка независимо от его категории.
Кроме того, расширяется круг лиц, которые смогут запрашивать градостроительный план земельного участка.
Сейчас в орган местного самоуправления за таким планом вправе обратиться лишь правообладатель земельного участка. Законопроект дает аналогичное право также федеральным, региональным и муниципальным органам власти, которые утвердили документацию по планировке территории, в том числе для участков, обремененных правами третьих лиц.
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россия, госдума
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий строительство и реконструкцию пунктов пропуска через госграницу РФ, в том числе на землях сельхозназначения и лесного фонда.
Документ внесен группой сенаторов. Он разрешает размещать некапитальные строения и сооружения, необходимые для строительства, реконструкции и эксплуатации пунктов пропуска и мест пересечения границы, на условиях сервитута (право ограниченного пользования чужой землей) в случаях, когда это не препятствует разрешенному использованию участка.
А федеральный орган, уполномоченный в сфере обустройства государственной границы РФ, сможет устанавливать вид разрешенного использования земельного участка независимо от его категории.
Кроме того, расширяется круг лиц, которые смогут запрашивать градостроительный план земельного участка.
Сейчас в орган местного самоуправления за таким планом вправе обратиться лишь правообладатель земельного участка. Законопроект дает аналогичное право также федеральным, региональным и муниципальным органам власти, которые утвердили документацию по планировке территории, в том числе для участков, обремененных правами третьих лиц.