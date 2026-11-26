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Госдума одобрила передачу администрирования страховых взносов налоговым органам

Госдума одобрила передачу администрирования страховых взносов налоговым органам - 26.11.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила передачу администрирования страховых взносов налоговым органам

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с 1 января 2027 года передает администрирование страховых взносов | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:55+0300

2026-11-26T16:55+0300

2026-11-26T16:55+0300

бизнес

финансы

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социальный фонд

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с 1 января 2027 года передает администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от Социального фонда налоговым органам. Сейчас за уклонение от уплаты таких взносов отвечают отдельные статьи УК - 199.3 для физических лиц и 199.4 для организаций. Штрафы по ним зависят от суммы недоимки за три финансовых года подряд. Проект признает эти статьи утратившими силу. Ответственность за уклонение от уплаты таких взносов будет наступать по общим статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов - 198 и 199 УК. В УПК вносятся корректировки: из перечня статей, по которым ведется предварительное расследование, исключаются 199.3 и 199.4. Копии постановлений об отказе в возбуждении дела или о его прекращении по налоговым составам будут направляться в налоговый орган, который передал материалы. По пояснительной записке, с 2027 года взносы на травматизм будут уплачиваться в составе единого налогового платежа, а администрировать их будут налоговые органы. Поэтому и ответственность за их неуплату будет регулироваться общими налоговыми статьями. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

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бизнес, финансы, госдума, социальный фонд