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В Госдуме готовы работать над преодолением кадрового дефицита в строительстве
В Госдуме готовы работать над преодолением кадрового дефицита в строительстве - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме готовы работать над преодолением кадрового дефицита в строительстве
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов присоединиться к работе по преодолению кадрового дефицита в строительной отрасли совместно с профильными... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T21:56+0300
2026-11-26T21:56+0300
2026-11-26T21:56+0300
недвижимость
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов присоединиться к работе по преодолению кадрового дефицита в строительной отрасли совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом, в том числе для устранения законодательных барьеров, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Пахомов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России катастрофически не хватает строителей.
"Со стороны комитета готовы включиться в эту работу совместно с профильными органами исполнительной власти и профессиональным сообществом, в том числе в части устранения законодательных барьеров и разработки механизмов, стимулирующих застройщиков повышать производительность труда", - сказал Пахомов.
По словам депутата, дефицит кадров в строительстве вызван низкой автоматизацией процессов, не самыми привлекательными условиями труда и низким престижем рабочих профессий. По его мнению, именно здесь и надо искать варианты решений.
"Отрасль должна научиться строить больше с меньшими трудозатратами. Необходимо стимулировать застройщиков вкладываться в роботизацию, индустриализацию строительства и современные технологии. В том числе для этого нужно совершенствовать техническое регулирование отрасли, активнее внедрять типовое проектирование. Должен меняться и сам образ стройки", - добавил он.
Парламентарий отметил, что строительная отрасль должна конкурировать с другими отраслями не только заработной платой, но и условиями труда, уровнем технологичности производства, перспективами профессионального роста.
"Пока без привлечения иностранной рабочей силы не обойтись. Но привлекать ее необходимо под конкретные задачи отрасли с привязкой к работодателю, объекту и контракту", - подчеркнул он.
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недвижимость, россия, марат хуснуллин
Недвижимость, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов присоединиться к работе по преодолению кадрового дефицита в строительной отрасли совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом, в том числе для устранения законодательных барьеров, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Пахомов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России катастрофически не хватает строителей.
"Со стороны комитета готовы включиться в эту работу совместно с профильными органами исполнительной власти и профессиональным сообществом, в том числе в части устранения законодательных барьеров и разработки механизмов, стимулирующих застройщиков повышать производительность труда", - сказал Пахомов.
По словам депутата, дефицит кадров в строительстве вызван низкой автоматизацией процессов, не самыми привлекательными условиями труда и низким престижем рабочих профессий. По его мнению, именно здесь и надо искать варианты решений.
"Отрасль должна научиться строить больше с меньшими трудозатратами. Необходимо стимулировать застройщиков вкладываться в роботизацию, индустриализацию строительства и современные технологии. В том числе для этого нужно совершенствовать техническое регулирование отрасли, активнее внедрять типовое проектирование. Должен меняться и сам образ стройки", - добавил он.
Парламентарий отметил, что строительная отрасль должна конкурировать с другими отраслями не только заработной платой, но и условиями труда, уровнем технологичности производства, перспективами профессионального роста.
"Пока без привлечения иностранной рабочей силы не обойтись. Но привлекать ее необходимо под конкретные задачи отрасли с привязкой к работодателю, объекту и контракту", - подчеркнул он.