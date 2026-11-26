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В Госдуме готовы работать над преодолением кадрового дефицита в строительстве

В Госдуме готовы работать над преодолением кадрового дефицита в строительстве - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме готовы работать над преодолением кадрового дефицита в строительстве

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов присоединиться к работе по преодолению кадрового дефицита в строительной отрасли совместно с профильными... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:56+0300

2026-11-26T21:56+0300

2026-11-26T21:56+0300

недвижимость

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов присоединиться к работе по преодолению кадрового дефицита в строительной отрасли совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом, в том числе для устранения законодательных барьеров, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Пахомов. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России катастрофически не хватает строителей. "Со стороны комитета готовы включиться в эту работу совместно с профильными органами исполнительной власти и профессиональным сообществом, в том числе в части устранения законодательных барьеров и разработки механизмов, стимулирующих застройщиков повышать производительность труда", - сказал Пахомов. По словам депутата, дефицит кадров в строительстве вызван низкой автоматизацией процессов, не самыми привлекательными условиями труда и низким престижем рабочих профессий. По его мнению, именно здесь и надо искать варианты решений. "Отрасль должна научиться строить больше с меньшими трудозатратами. Необходимо стимулировать застройщиков вкладываться в роботизацию, индустриализацию строительства и современные технологии. В том числе для этого нужно совершенствовать техническое регулирование отрасли, активнее внедрять типовое проектирование. Должен меняться и сам образ стройки", - добавил он. Парламентарий отметил, что строительная отрасль должна конкурировать с другими отраслями не только заработной платой, но и условиями труда, уровнем технологичности производства, перспективами профессионального роста. "Пока без привлечения иностранной рабочей силы не обойтись. Но привлекать ее необходимо под конкретные задачи отрасли с привязкой к работодателю, объекту и контракту", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия, марат хуснуллин