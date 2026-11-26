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Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России
Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России - 26.11.2026, ПРАЙМ
Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России
Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T00:37+0300
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общество
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стандарт устанавливает классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации самой игры и требования по обеспечению безопасности. Квест-комнаты классифицируются по месту размещения, размеру, количеству игроков, структуре сюжетов или применяемому оборудованию.
По способу проведения квесты бывают стационарные, с элементами виртуальной или дополненной реальности, с использованием физических предметов, с актерами или без. По времени игры длятся от часа до полутора.
Комнаты в квестах должны быть оборудованы системами пожарной сигнализации, иметь доступ к путям эвакуации и соответствовать санитарным нормам. Кроме того, помещения должны быть оснащены видеокамерами.
Перед квестом игроки должны пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с аварийным выходом, работой кнопки стоп-сигнала. Игрокам запрещается принимать участие в игре в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также нельзя оказывать физическое воздействие на реквизит и персонал.
В документе указано, что данные нормы могут применяться уже сейчас.
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бизнес, общество
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стандарт устанавливает классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации самой игры и требования по обеспечению безопасности. Квест-комнаты классифицируются по месту размещения, размеру, количеству игроков, структуре сюжетов или применяемому оборудованию.
По способу проведения квесты бывают стационарные, с элементами виртуальной или дополненной реальности, с использованием физических предметов, с актерами или без. По времени игры длятся от часа до полутора.
Комнаты в квестах должны быть оборудованы системами пожарной сигнализации, иметь доступ к путям эвакуации и соответствовать санитарным нормам. Кроме того, помещения должны быть оснащены видеокамерами.
Перед квестом игроки должны пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с аварийным выходом, работой кнопки стоп-сигнала. Игрокам запрещается принимать участие в игре в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также нельзя оказывать физическое воздействие на реквизит и персонал.
В документе указано, что данные нормы могут применяться уже сейчас.