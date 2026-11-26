https://1prime.ru/20261126/gref-875597431.html
Греф рассказал о прогрессе в развитии искусственного интеллекта
Греф рассказал о прогрессе в развитии искусственного интеллекта - 26.11.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал о прогрессе в развитии искусственного интеллекта
Искусственный интеллект в этом году прошел через прогресс, которого не видели за предыдущие 3 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
технологии
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875597431.jpg?1795708078
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в этом году прошел через прогресс, которого не видели за предыдущие 3 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"По общим оценкам в этом году в развитии искусственного интеллекта произошел прогресс такой, которого не видели за предыдущие как минимум 3 года. Прогресс ускорился от 2 до 3 раз", - сказал он на конференции AI Journey.
Греф также отметил, что самое главное, что в этом году ИИ перешел из виртуального пространства в реальный мир.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, герман греф, сбербанк
Технологии, Герман Греф, Сбербанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в этом году прошел через прогресс, которого не видели за предыдущие 3 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"По общим оценкам в этом году в развитии искусственного интеллекта произошел прогресс такой, которого не видели за предыдущие как минимум 3 года. Прогресс ускорился от 2 до 3 раз", - сказал он на конференции AI Journey.
Греф также отметил, что самое главное, что в этом году ИИ перешел из виртуального пространства в реальный мир.