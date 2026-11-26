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Греф рассказал о прогрессе в развитии искусственного интеллекта

Греф рассказал о прогрессе в развитии искусственного интеллекта - 26.11.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал о прогрессе в развитии искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в этом году прошел через прогресс, которого не видели за предыдущие 3 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

технологии

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в этом году прошел через прогресс, которого не видели за предыдущие 3 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "По общим оценкам в этом году в развитии искусственного интеллекта произошел прогресс такой, которого не видели за предыдущие как минимум 3 года. Прогресс ускорился от 2 до 3 раз", - сказал он на конференции AI Journey. Греф также отметил, что самое главное, что в этом году ИИ перешел из виртуального пространства в реальный мир.

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технологии, герман греф, сбербанк