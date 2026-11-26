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Греф назвал Казахстан одним из лидеров по внедрению ИИ среди стран СНГ

Греф назвал Казахстан одним из лидеров по внедрению ИИ среди стран СНГ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Греф назвал Казахстан одним из лидеров по внедрению ИИ среди стран СНГ

Глава Сбербанка Герман Греф назвал Казахстан одним из лидеров по внедрению ИИ среди стран СНГ и отметил, что за последние годы республика совершила гигантский... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:34+0300

2026-11-26T19:34+0300

2026-11-26T19:34+0300

технологии

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф назвал Казахстан одним из лидеров по внедрению ИИ среди стран СНГ и отметил, что за последние годы республика совершила гигантский прорыв во внедрении цифровых технологий. Об этом он сообщил в рамках пленарной сессии на конференции AI Journey. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбербанк. "За эти годы Казахстан совершил гигантский прорыв во внедрении цифровых технологий и стал одним из лидеров на нашем пространстве во внедрении искусственного интеллекта", - сказал глава Сбербанка, предоставляя слово президенту Казахстана. Греф указал, что Токаев второй раз участвует в мероприятии банка, посвященном ИИ. В 2020 году президент Казахстана участвовал в конференции в удаленном формате. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбербанка в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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технологии, финансы, казахстан, москва, герман греф, владимир путин, касым-жомарт токаев, сбербанк, снг