https://1prime.ru/20261126/gref-875604792.html

ИИ-модели в 2026 году подешевели в 13 раз, заявил Греф

ИИ-модели в 2026 году подешевели в 13 раз, заявил Греф - 26.11.2026, ПРАЙМ

ИИ-модели в 2026 году подешевели в 13 раз, заявил Греф

ИИ-модели в этом году подешевели в 13 раз, заявил журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey глава "Сбера" Герман Греф. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:02+0300

2026-11-26T22:02+0300

2026-11-26T22:02+0300

технологии

москва

герман греф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875604792.jpg?1795719777

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ИИ-модели в этом году подешевели в 13 раз, заявил журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey глава "Сбера" Герман Греф. "Мы посчитали, во сколько раз подешевели модели в 2026 году - они подешевели в 13 раз", - сообщил он. Греф отметил, что модели дешевеют с каждым годом. "Это гарантирует то, что технология станет доступна, и она сможет совершить существенный переворот буквально во всех сферах человеческой жизни, бизнеса, государственного управления и так далее", - добавил он. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, герман греф