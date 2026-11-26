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ИИ-модели в 2026 году подешевели в 13 раз, заявил Греф
ИИ-модели в 2026 году подешевели в 13 раз, заявил Греф - 26.11.2026, ПРАЙМ
ИИ-модели в 2026 году подешевели в 13 раз, заявил Греф
ИИ-модели в этом году подешевели в 13 раз, заявил журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey глава "Сбера" Герман Греф. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:02+0300
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технологии
москва
герман греф
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ИИ-модели в этом году подешевели в 13 раз, заявил журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey глава "Сбера" Герман Греф.
"Мы посчитали, во сколько раз подешевели модели в 2026 году - они подешевели в 13 раз", - сообщил он.
Греф отметил, что модели дешевеют с каждым годом.
"Это гарантирует то, что технология станет доступна, и она сможет совершить существенный переворот буквально во всех сферах человеческой жизни, бизнеса, государственного управления и так далее", - добавил он.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, москва, герман греф
Технологии, МОСКВА, Герман Греф
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ИИ-модели в этом году подешевели в 13 раз, заявил журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey глава "Сбера" Герман Греф.
"Мы посчитали, во сколько раз подешевели модели в 2026 году - они подешевели в 13 раз", - сообщил он.
Греф отметил, что модели дешевеют с каждым годом.
"Это гарантирует то, что технология станет доступна, и она сможет совершить существенный переворот буквально во всех сферах человеческой жизни, бизнеса, государственного управления и так далее", - добавил он.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.