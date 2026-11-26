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В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T02:50+0300
2026-11-26T02:50+0300
2026-11-26T02:50+0300
бизнес
грозный
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Грозного ("Северный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, грозный, росавиация
Бизнес, Грозный, Росавиация