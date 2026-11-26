https://1prime.ru/20261126/gtlk-875592407.html
ГТЛК увеличила объем размещения облигаций до шести миллиардов рублей
ГТЛК увеличила объем размещения облигаций до шести миллиардов рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК увеличила объем размещения облигаций до шести миллиардов рублей
ГТЛК увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T17:33+0300
2026-11-26T17:33+0300
2026-11-26T17:33+0300
рынок
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875592407.jpg?1795703623
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ГТЛК увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 375 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-15 с ежемесячными купонами и офертой через полтора года. Предварительный объем выпуска составлял 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 ноября. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ГТЛК увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 375 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-15 с ежемесячными купонами и офертой через полтора года. Предварительный объем выпуска составлял 5 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 ноября. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.