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ГТЛК увеличила объем размещения облигаций до шести миллиардов рублей

ГТЛК увеличила объем размещения облигаций до шести миллиардов рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

ГТЛК увеличила объем размещения облигаций до шести миллиардов рублей

ГТЛК увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:33+0300

2026-11-26T17:33+0300

2026-11-26T17:33+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ГТЛК увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 375 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-15 с ежемесячными купонами и офертой через полтора года. Предварительный объем выпуска составлял 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 ноября. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, банк россии