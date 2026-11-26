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Никто не купил права требования к экс-главе "Открытия" на 13,9 миллиарда рублей

Никто не купил права требования к экс-главе "Открытия" на 13,9 миллиарда рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Никто не купил права требования к экс-главе "Открытия" на 13,9 миллиарда рублей

Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова не смогла реализовать на торгах права требования этой компании к бывшему бенефициару группы "Открытие" | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:34+0300

2026-11-26T17:34+0300

2026-11-26T17:37+0300

бизнес

россия

финансы

открытие холдинг

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова не смогла реализовать на торгах права требования этой компании к бывшему бенефициару группы "Открытие" Вадиму Беляеву и его соответчикам на общую сумму около 13,9 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них уточняется, что торги признаны не состоявшимися. "Основание – не подано ни одной заявки на лот", - говорится в документах. На торги были выставлены два права требования, являющихся предметом рассмотрения Окружного суда Лимасола Республики Кипр. Первое – на сумму 8 миллиардов рублей к Беляеву, Александру Несису, Николаю Добринову и подконтрольной Несису кипрской Investment Construction Technology (ICT) Group LTD. Второе – к тем же лицам на сумму около 5,9 миллиарда рублей. Начальная цена равнялась размеру уступаемых требований. Суд признал "Открытие Холдинг", основного в прошлом акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышала 920 миллиардов рублей. После этого в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей. Беляев, а также экс-президенты банка "Открытие" Рубен Аганбегян и Дмитрий Ромаев привлечены судами к субсидиарной ответственности по долгам "Открытие Холдинга".

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бизнес, россия, финансы, открытие холдинг