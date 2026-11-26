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ИИ-агенты в России становятся участниками деловых отношений, заявил Путин
ИИ-агенты в России становятся участниками деловых отношений, заявил Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ
ИИ-агенты в России становятся участниками деловых отношений, заявил Путин
ИИ-агенты в России становятся участниками общественных и деловых отношений, формируют агентную экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:58+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ИИ-агенты в России становятся участниками общественных и деловых отношений, формируют агентную экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер. "Эти ИИ-агенты заключают договоры и совершают платежи, фактически становятся участниками общественных и деловых отношений. То есть формируют агентную экономику", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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россия, финансы, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Финансы, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ИИ-агенты в России становятся участниками общественных и деловых отношений, формируют агентную экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
"Эти ИИ-агенты заключают договоры и совершают платежи, фактически становятся участниками общественных и деловых отношений. То есть формируют агентную экономику", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.