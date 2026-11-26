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Без технологий ИИ скоро жить станет невозможно, считает Путин
Без технологий ИИ скоро жить станет невозможно, считает Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ
Без технологий ИИ скоро жить станет невозможно, считает Путин
Без технологий искусственного интеллекта скоро станет невозможно жить, они становятся все более и более эффективными, считает президент России Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
технологии
общество
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
сбербанк
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Без технологий искусственного интеллекта скоро станет невозможно жить, они становятся все более и более эффективными, считает президент России Владимир Путин.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбербанк.
"Технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно", - сказал Путин, выступая на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбербанка в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, общество , казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, сбербанк
Технологии, Общество , КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Сбербанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Без технологий искусственного интеллекта скоро станет невозможно жить, они становятся все более и более эффективными, считает президент России Владимир Путин.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбербанк.
"Технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно", - сказал Путин, выступая на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбербанка в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.