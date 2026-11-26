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Импорт стали в США в октябре сократился на 6,7%
Импорт стали в США в октябре сократился на 6,7% - 26.11.2026, ПРАЙМ
Импорт стали в США в октябре сократился на 6,7%
Импорт стали США в октябре сократился на 6,7% в годовом натуральном выражении - примерно до 2 миллионов тонн, следует из предварительных данных отраслевого... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:01+0300
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промышленность
сша
южная корея
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Импорт стали США в октябре сократился на 6,7% в годовом натуральном выражении - примерно до 2 миллионов тонн, следует из предварительных данных отраслевого института American Iron and Steel Institute (AISI).
"Американский институт черной металлургии (AISI) сообщил сегодня, что в октябре 2026 года США импортировали в общей сложности 2 146 067 миллионов коротких тонн стали, включая 1 703 273 миллиона коротких тонн готового проката... Общий объем импорта стали и готового проката сократился на 6,7% и 10,3% соответственно по сравнению с (октябрем - ред. 2025 года", - говорится в сообщении.
Короткая, или американская, тонна составляет около 907 килограммов.
Крупнейшим поставщиком стали в США в октябре осталась Южная Корея с отгрузками в 345 тысяч коротких тонн, что в 1,7 раза больше показателя октября прошлого года. На втором месте оказалась Бразилия (248 тысяч коротких тонн, снижение на 25,3%), на третьем - Вьетнам, чьи отгрузки, напротив, увеличились в 1,8 раза - до 229 тысяч коротких тонн.
Пятерку крупнейших экспортеров замкнули Канада, чьи поставки упали на 34,8%, до 225 тысяч коротких тонн, и Мексика, сократившая поставки на 20,9%, до 165 тысяч коротких тонн, отмечает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
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бизнес, промышленность, сша, южная корея, бразилия
Бизнес, Промышленность, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, БРАЗИЛИЯ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Импорт стали США в октябре сократился на 6,7% в годовом натуральном выражении - примерно до 2 миллионов тонн, следует из предварительных данных отраслевого института American Iron and Steel Institute (AISI).
"Американский институт черной металлургии (AISI) сообщил сегодня, что в октябре 2026 года США импортировали в общей сложности 2 146 067 миллионов коротких тонн стали, включая 1 703 273 миллиона коротких тонн готового проката... Общий объем импорта стали и готового проката сократился на 6,7% и 10,3% соответственно по сравнению с (октябрем - ред. 2025 года", - говорится в сообщении.
Короткая, или американская, тонна составляет около 907 килограммов.
Крупнейшим поставщиком стали в США в октябре осталась Южная Корея с отгрузками в 345 тысяч коротких тонн, что в 1,7 раза больше показателя октября прошлого года. На втором месте оказалась Бразилия (248 тысяч коротких тонн, снижение на 25,3%), на третьем - Вьетнам, чьи отгрузки, напротив, увеличились в 1,8 раза - до 229 тысяч коротких тонн.
Пятерку крупнейших экспортеров замкнули Канада, чьи поставки упали на 34,8%, до 225 тысяч коротких тонн, и Мексика, сократившая поставки на 20,9%, до 165 тысяч коротких тонн, отмечает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.