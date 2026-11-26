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Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос лучше прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос лучше прогноза - 26.11.2026, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос лучше прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь вырос до минус 30,2 пункта со значения месяцем ранее в минус 30,9 пункта, сообщается в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:19+0300

2026-11-26T10:19+0300

2026-11-26T10:19+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь вырос до минус 30,2 пункта со значения месяцем ранее в минус 30,9 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 29,9 пункта.

германия

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мировая экономика, германия