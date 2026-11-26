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Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос лучше прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос лучше прогноза - 26.11.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос лучше прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь вырос до минус 30,2 пункта со значения месяцем ранее в минус 30,9 пункта, сообщается в... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:19+0300
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мировая экономика
германия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь вырос до минус 30,2 пункта со значения месяцем ранее в минус 30,9 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 29,9 пункта.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь вырос до минус 30,2 пункта со значения месяцем ранее в минус 30,9 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 29,9 пункта.