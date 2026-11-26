https://1prime.ru/20261126/indeksy-875577768.html

Фондовые индексы Европы растут на снижении опасений по поводу новых пошлин США

Фондовые индексы Европы растут на снижении опасений по поводу новых пошлин США - 26.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут на снижении опасений по поводу новых пошлин США

Основные фондовые индексы Европы поднимаются в четверг на снижении опасений трейдеров по поводу новых американских таможенных пошлин, свидетельствуют данные... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:36+0300

2026-11-26T12:36+0300

2026-11-26T12:36+0300

рынок

торги

сша

европа

китай

дональд трамп

ес

dax

deutsche bank

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875577768.jpg?1795685808

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в четверг на снижении опасений трейдеров по поводу новых американских таможенных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 10 582,5 пункта, французский CAC 40 - на 2,01%, до 8141,12 пункта, немецкий DAX - на 2,04%, до 25 239 пунктов. В среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника передало, что администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии предложения. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15%, за исключением отдельных категорий, говорится в заявлении офиса торгпреда. Европейские фондовые индексы выросли на фоне восстановления акций банковского и технологического секторов. По мнению аналитиков агентства Рейтер, инвесторы сочли обнадеживающими признаки того, что планируемые США пошлины могут оказаться менее жесткими, чем ожидалось. Наибольший вклад в позитивную динамику рынка внес банковский сектор (Stoxx 600 Banks), растущий на 2,8%. Так, акции Deutsche Bank в ходе торгов четверга растут на 2,65%, а Standard Chartered - на 2,9%. Технологический сектор (STOXX Europe 600 Technology) же прибавляет почти 1,92%. В числе лидеров роста оказались компании Soitec и Infineon Technologies, акции которых дорожают примерно на 5,38% и 4,61% соответственно. Среди отдельных компаний сильно подорожали бумаги оборонной компании Babcock. Стоимость ее акции в ходе торгов четверга растет на 5,8%.

сша

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, европа, китай, дональд трамп, ес, dax, deutsche bank