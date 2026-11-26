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Фондовые индексы Европы растут на снижении опасений по поводу новых пошлин США
Фондовые индексы Европы растут на снижении опасений по поводу новых пошлин США - 26.11.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут на снижении опасений по поводу новых пошлин США
Основные фондовые индексы Европы поднимаются в четверг на снижении опасений трейдеров по поводу новых американских таможенных пошлин, свидетельствуют данные... | 26.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в четверг на снижении опасений трейдеров по поводу новых американских таможенных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 10 582,5 пункта, французский CAC 40 - на 2,01%, до 8141,12 пункта, немецкий DAX - на 2,04%, до 25 239 пунктов.
В среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника передало, что администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии предложения.
Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15%, за исключением отдельных категорий, говорится в заявлении офиса торгпреда.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне восстановления акций банковского и технологического секторов. По мнению аналитиков агентства Рейтер, инвесторы сочли обнадеживающими признаки того, что планируемые США пошлины могут оказаться менее жесткими, чем ожидалось.
Наибольший вклад в позитивную динамику рынка внес банковский сектор (Stoxx 600 Banks), растущий на 2,8%. Так, акции Deutsche Bank в ходе торгов четверга растут на 2,65%, а Standard Chartered - на 2,9%.
Технологический сектор (STOXX Europe 600 Technology) же прибавляет почти 1,92%. В числе лидеров роста оказались компании Soitec и Infineon Technologies, акции которых дорожают примерно на 5,38% и 4,61% соответственно.
Среди отдельных компаний сильно подорожали бумаги оборонной компании Babcock. Стоимость ее акции в ходе торгов четверга растет на 5,8%.
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рынок, торги, сша, европа, китай, дональд трамп, ес, dax, deutsche bank
Рынок, Торги, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, DAX, Deutsche Bank
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в четверг на снижении опасений трейдеров по поводу новых американских таможенных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 10 582,5 пункта, французский CAC 40 - на 2,01%, до 8141,12 пункта, немецкий DAX - на 2,04%, до 25 239 пунктов.
В среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника передало, что администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии предложения.
Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15%, за исключением отдельных категорий, говорится в заявлении офиса торгпреда.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне восстановления акций банковского и технологического секторов. По мнению аналитиков агентства Рейтер, инвесторы сочли обнадеживающими признаки того, что планируемые США пошлины могут оказаться менее жесткими, чем ожидалось.
Наибольший вклад в позитивную динамику рынка внес банковский сектор (Stoxx 600 Banks), растущий на 2,8%. Так, акции Deutsche Bank в ходе торгов четверга растут на 2,65%, а Standard Chartered - на 2,9%.
Технологический сектор (STOXX Europe 600 Technology) же прибавляет почти 1,92%. В числе лидеров роста оказались компании Soitec и Infineon Technologies, акции которых дорожают примерно на 5,38% и 4,61% соответственно.
Среди отдельных компаний сильно подорожали бумаги оборонной компании Babcock. Стоимость ее акции в ходе торгов четверга растет на 5,8%.