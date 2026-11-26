МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы в 2026 году сделали ставку на консервативные инструменты. Об этом говорят цифры: с начала января в облигационные фонды с плавающим купоном (флоатеры) пришло 254 миллиарда рублей. Накопительные фонды, где сочетаются флоатеры, короткие облигации с фиксированным купоном и инструменты денежного рынка, собрали 333 миллиарда рублей. Однако лидером по притоку остался денежный рынок — 409 миллиардов рублей, даже несмотря на снижение ставки.Такая картина говорит о повышенном интересе инвесторов к более коротким и консервативным инструментам. Конкретный выбор зависит от горизонта вложений и готовности к риску.В консервативном подходе инвесторы часто обращают внимание на флоатеры или короткие бумаги с фиксированным купоном — спрос на эти инструменты в 2026 году это подтверждает. Особенность флоатеров заключается в том, что их купоны привязаны к рыночной ставке: когда ставка растет, купонный платеж бумаги тоже увеличивается. Короткие облигации с фиксированным купоном меньше зависят от колебаний рынка — до погашения осталось немного времени, и цена такой бумаги, при прочих равных, ведет себя спокойнее, по сравнению с более длинными облигациями с фиксированным купоном.Если же речь о длинных облигациях, то одним из основных инструментов для инвестиций остаются государственные бумаги: длинных корпоративных выпусков на рынке сравнительно немного. Отдельные корпоративные облигации оказались интересны инвесторам с долгосрочным горизонтом, готовым принять дополнительный риск. Объем рынка ОФЗ с начала года, по данным Cbonds, превысил 34,3 триллиона рублей.Отдельные корпоративные облигации интересны тем, кто готов принять дополнительный риск. По некоторым выпускам спред к госбумагам выглядит завышенным. На длинной дистанции более высокая доходность к погашению может создавать потенциал для дополнительного дохода. Но даже у компаний с высоким кредитным рейтингом спред может расширяться. Этот риск нужно учитывать.Структура спроса в 2026 году выглядит следующим образом. Консервативным инвесторам по-прежнему близки короткие инструменты и флоатеры. Государственные бумаги остаются одним из инструментов долгосрочного инвестирования. А выбор отдельных корпоративных выпусков зависит от того, насколько инвестор готов принять дополнительные риски ради потенциально более высокого результата. Универсального рецепта нет — есть баланс между доходностью, сроком и риском, который каждый выстраивает под себя.Автор: Василий Чепель, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы в 2026 году сделали ставку на консервативные инструменты. Об этом говорят цифры: с начала января в облигационные фонды с плавающим купоном (флоатеры) пришло 254 миллиарда рублей. Накопительные фонды, где сочетаются флоатеры, короткие облигации с фиксированным купоном и инструменты денежного рынка, собрали 333 миллиарда рублей. Однако лидером по притоку остался денежный рынок — 409 миллиардов рублей, даже несмотря на снижение ставки.
Такая картина говорит о повышенном интересе инвесторов к более коротким и консервативным инструментам. Конкретный выбор зависит от горизонта вложений и готовности к риску.
В консервативном подходе инвесторы часто обращают внимание на флоатеры или короткие бумаги с фиксированным купоном — спрос на эти инструменты в 2026 году это подтверждает. Особенность флоатеров заключается в том, что их купоны привязаны к рыночной ставке: когда ставка растет, купонный платеж бумаги тоже увеличивается. Короткие облигации с фиксированным купоном меньше зависят от колебаний рынка — до погашения осталось немного времени, и цена такой бумаги, при прочих равных, ведет себя спокойнее, по сравнению с более длинными облигациями с фиксированным купоном.
Если же речь о длинных облигациях, то одним из основных инструментов для инвестиций остаются государственные бумаги: длинных корпоративных выпусков на рынке сравнительно немного. Отдельные корпоративные облигации оказались интересны инвесторам с долгосрочным горизонтом, готовым принять дополнительный риск. Объем рынка ОФЗ с начала года, по данным Cbonds, превысил 34,3 триллиона рублей.
Отдельные корпоративные облигации интересны тем, кто готов принять дополнительный риск. По некоторым выпускам спред к госбумагам выглядит завышенным. На длинной дистанции более высокая доходность к погашению может создавать потенциал для дополнительного дохода. Но даже у компаний с высоким кредитным рейтингом спред может расширяться. Этот риск нужно учитывать.
Структура спроса в 2026 году выглядит следующим образом. Консервативным инвесторам по-прежнему близки короткие инструменты и флоатеры. Государственные бумаги остаются одним из инструментов долгосрочного инвестирования. А выбор отдельных корпоративных выпусков зависит от того, насколько инвестор готов принять дополнительные риски ради потенциально более высокого результата. Универсального рецепта нет — есть баланс между доходностью, сроком и риском, который каждый выстраивает под себя.
Автор: Василий Чепель, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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