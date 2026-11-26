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Эксперт рассказал, как инвестору выбрать брокерскую компанию

Эксперт рассказал, как инвестору выбрать брокерскую компанию - 26.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как инвестору выбрать брокерскую компанию

Инвестору при выборе брокерской компании стоит проверить наличие у нее лицензии от ЦБ РФ, а также внимательно изучить тарифы, рассказал доцент Финансового... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:42+0300

2026-11-26T17:42+0300

2026-11-26T17:42+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Инвестору при выборе брокерской компании стоит проверить наличие у нее лицензии от ЦБ РФ, а также внимательно изучить тарифы, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "В самом начале подбора компании по брокерству проверьте у нее наличие лицензии от ЦБ РФ. Сделать это можно на официальном сайте Центробанка. Если лицензии нет - перед вами мошенники. Важно помнить, что брокеры зарабатывают на операциях. Внимательно изучите тарифы. Проверьте плату за обслуживание счета, комиссию за каждую сделку", - сказал NEWS.ru Щербаченко. Он также рекомендовал выбирать строго крупные компании с системной значимостью, а также изучать оценки ведущих рейтинговых агентств. Эксперт подчеркнул, что брокеры, созданные на базе крупнейших банков, обычно дают начинающим инвесторам больше психологического комфорта. "Торговать вы будете через телефон или компьютер, поэтому скачайте приложение. Оцените интерфейс и графики. Главное - чтобы сервис не падал в моменты высокой волатильности на рынке", - отметил Щербаченко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия