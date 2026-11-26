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ЦБ рассказал, как будут тестировать инвесторов в криптовалюту
ЦБ рассказал, как будут тестировать инвесторов в криптовалюту - 26.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как будут тестировать инвесторов в криптовалюту
Инвесторы в криптовалюту будут проходить бесплатный тест из восьми вопросов, касающихся, в частности особенностей рынка криптовалют, его рисков и информационной | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:38+0300
2026-11-26T18:38+0300
2026-11-26T18:40+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы в криптовалюту будут проходить бесплатный тест из восьми вопросов, касающихся, в частности особенностей рынка криптовалют, его рисков и информационной безопасности, следует из сообщения ЦБ РФ. "Проверять знания придется всем инвесторам без исключения, как неквалифицированным, так и квалифицированным. Тест бесплатный и включает 8 вопросов из разных тематических блоков. Чтобы сдать успешно, нужно ответить как минимум на 7. Вопросы касаются регулирования рынка криптовалют, особенностей разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисков блокировки операций и волатильности курса цифровой валюты", - говорится в сообщении. Если с первого раза сдать тест не удастся, то у инвестора в тот же день будет еще одна попытка, поясняет регулятор. "Вопросы из первой версии теста при этом не должны повторяться. Кроме того, участникам рынка запрещается раскрывать клиентам правильные ответы", - добавляет ЦБ. "Успешно пройденное тестирование действительно 1 год. Срок может отсчитываться как со дня проверки знаний, так и с момента последней сделки – в зависимости от того, какое событие произошло позднее. В течение этого времени повторно подтверждать свои знания не требуется", - также сообщает ЦБ. Инвесторы смогут покупать криптовалюты через российского брокера или криптообменник только после тестирования. Правила его прохождения закреплены в базовых стандартах защиты прав клиентов брокеров и криптообменников, пояснил регулятор. Неквалифицированным инвесторам доступен только ограниченный перечень криптовалют и в пределах не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника, также напомнил ЦБ.
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финансы, банки
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы в криптовалюту будут проходить бесплатный тест из восьми вопросов, касающихся, в частности особенностей рынка криптовалют, его рисков и информационной безопасности, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Проверять знания придется всем инвесторам без исключения, как неквалифицированным, так и квалифицированным. Тест бесплатный и включает 8 вопросов из разных тематических блоков. Чтобы сдать успешно, нужно ответить как минимум на 7. Вопросы касаются регулирования рынка криптовалют, особенностей разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисков блокировки операций и волатильности курса цифровой валюты", - говорится в сообщении.
Если с первого раза сдать тест не удастся, то у инвестора в тот же день будет еще одна попытка, поясняет регулятор. "Вопросы из первой версии теста при этом не должны повторяться. Кроме того, участникам рынка запрещается раскрывать клиентам правильные ответы", - добавляет ЦБ.
"Успешно пройденное тестирование действительно 1 год. Срок может отсчитываться как со дня проверки знаний, так и с момента последней сделки – в зависимости от того, какое событие произошло позднее. В течение этого времени повторно подтверждать свои знания не требуется", - также сообщает ЦБ.
Инвесторы смогут покупать криптовалюты через российского брокера или криптообменник только после тестирования. Правила его прохождения закреплены в базовых стандартах защиты прав клиентов брокеров и криптообменников, пояснил регулятор.
Неквалифицированным инвесторам доступен только ограниченный перечень криптовалют и в пределах не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника, также напомнил ЦБ.