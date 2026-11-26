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Путин: теневое использование ИИ на работе несет риски

Путин: теневое использование ИИ на работе несет риски - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин: теневое использование ИИ на работе несет риски

Теневое использование искусственного интеллекта (ИИ) на работе несет риски, заявил президент России Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:16+0300

2026-11-26T19:16+0300

2026-11-26T19:19+0300

технологии

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Теневое использование искусственного интеллекта (ИИ) на работе несет риски, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". "Все больше граждан, сотрудников компаний и органов власти уже не хотят работать по старинке. Они используют технологии искусственного интеллекта для рабочих задач, даже если такие решения не приняты на уровне их организации. Подобное теневое применение, в том числе зарубежных моделей, несет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны или интеллектуальной собственности бизнеса", - отметил Путин на конференции.

казахстан

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технологии, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев