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Италия пока не готова поддержать новый бюджет ЕС, заявила Мелони

Италия пока не готова поддержать новый бюджет ЕС, заявила Мелони - 26.11.2026, ПРАЙМ

Италия пока не готова поддержать новый бюджет ЕС, заявила Мелони

Италия пока не готова поддержать проект семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, поскольку не согласна с предлагаемыми условиями распределения средств и | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:49+0300

2026-11-26T16:49+0300

2026-11-26T16:49+0300

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РИМ, 26 ноя - ПРАЙМ. Италия пока не готова поддержать проект семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, поскольку не согласна с предлагаемыми условиями распределения средств и сокращением расходов на политику сплочения и общую аграрную политику, заявила премьер-министр Джорджа Мелони. Лидеры ЕС обсуждают проект нового семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу. "Италия приезжает сюда с дефицитом и с отказом. Хочу внести ясность: мы не готовы поставить свою подпись под бюджетом, в силу которого нам придется отдавать больше, чтобы получать меньше. Все просто, на мой взгляд, мы находимся в световых годах от достижения решения", - сказала Мелони журналистам на полях саммита. По ее словам, Италия не будет подстраивать свою позицию под сроки согласования бюджета и подпишет его только тогда, когда сочтет его справедливым для страны. Премьер отметила, что предлагаемые критерии распределения средств могут поставить Италию в менее выгодное положение по сравнению с другими государствами. "Если вы спрашиваете меня сегодня, я не настроена оптимистично", - добавила Мелони, комментируя перспективы достижения соглашения. Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривает его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.

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мировая экономика, италия, ес, евросовет, европа, бюджет