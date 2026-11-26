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Госдума приняла закон о проведении эксперимента в сфере ИЖС в Подмосковье

Госдума приняла закон о проведении эксперимента в сфере ИЖС в Подмосковье - 26.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о проведении эксперимента в сфере ИЖС в Подмосковье

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о проведении в Московской области с 1 марта 2027 года по 1 марта 2030 года эксперимент по... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:22+0300

2026-11-26T13:22+0300

2026-11-26T13:22+0300

общество

московская область

госдума

росреестр

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о проведении в Московской области с 1 марта 2027 года по 1 марта 2030 года эксперимент по унификации требований в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов, а также хозяйственных построек. Законом предлагается провести на территории Московской области с 1 марта 2027 года по 1 марта 2030 года эксперимент в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов, а также хозяйственных построек. Согласно документу, в отношении земельных участков, права на которые возникнут с 1 марта 2027 года, вводится обязанность органов власти Московской области выдавать бесплатно новому собственнику градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), в котором будут обозначены предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки. Такой план будет направлен через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ), электронную почту или заказным письмом по почтовому адресу. Заявление от собственника при этом не требуется, а сам он будет считаться извещенным об ограничениях и параметрах строительства. Для подготовки технического плана заказчик кадастровых работ обязан передать кадастровому инженеру градостроительный план участка. Предусматривается, что кадастровый инженер должен отказаться от подготовки технического плана, если параметры объекта не соответствуют градостроительному регламенту или нарушены минимальные отступы от границ участка. Отказ также последует, если заказчик не передал план. Вводится обязанность государственного регистратора проверять соблюдение минимальных отступов при кадастровом учете и регистрации прав. Выявленное несоответствие станет основанием для приостановления процедуры. Отмечается, что собственник участка сможет обратиться в областной орган за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства, если не удается соблюсти минимальные отступы от границ участка. После получения такого разрешения он обязан передать его кадастровому инженеру. Ход эксперимента будут отслеживать уполномоченный орган Подмосковья и Росреестр. Закон не распространяется на стройки, начатые до 1 марта 2027 года на участках, права на которые возникли до этой даты. Это правило действует и тогда, когда права на участок перешли после 1 марта 2027 года, но уведомление о начале строительства было получено в установленном порядке.

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общество , московская область, госдума, росреестр