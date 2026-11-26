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В Якутии строят первую наземную малую АТЭС "Елена-АМ"
В Якутии строят первую наземную малую АТЭС "Елена-АМ" - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Якутии строят первую наземную малую АТЭС "Елена-АМ"
Первая наземная малая атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения (АТЭС) "Елена-АМ" электрической мощностью до 400 киловатт строится в Якутии, говорится в | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:56+0300
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якутия
арктика
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первая наземная малая атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения (АТЭС) "Елена-АМ" электрической мощностью до 400 киловатт строится в Якутии, говорится в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике, утвержденной указом президента России Владимира Путина.
"В Республике Саха (Якутия) осуществляется строительство первой наземной атомной станции малой мощности "Елена-АМ", электрическая мощность которой составит до 400 кВт, теплофикационная мощность - до 14 мегаватт", - говорится в стратегии.
"Елена-АМ" - пилотная атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения, которую по заказу "Росатома" разработал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Задача установки "Елена-АМ" (АМ означает "автоматизированная и модернизированная") - обеспечивать теплоснабжение в отдаленных и труднодоступных регионах, где отсутствует централизованное энергоснабжение, а везти традиционное органическое топливо далеко и дорого.
якутия
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якутия, арктика, владимир путин, росатом
ЯКУТИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, Росатом
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первая наземная малая атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения (АТЭС) "Елена-АМ" электрической мощностью до 400 киловатт строится в Якутии, говорится в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике, утвержденной указом президента России Владимира Путина.
"В Республике Саха (Якутия) осуществляется строительство первой наземной атомной станции малой мощности "Елена-АМ", электрическая мощность которой составит до 400 кВт, теплофикационная мощность - до 14 мегаватт", - говорится в стратегии.
"Елена-АМ" - пилотная атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения, которую по заказу "Росатома" разработал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Задача установки "Елена-АМ" (АМ означает "автоматизированная и модернизированная") - обеспечивать теплоснабжение в отдаленных и труднодоступных регионах, где отсутствует централизованное энергоснабжение, а везти традиционное органическое топливо далеко и дорого.