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Юань открыл торги в четверг снижением
Юань открыл торги в четверг снижением - 26.11.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги в четверг снижением
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически понижается, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T09:19+0300
2026-11-26T09:19+0300
2026-11-26T09:19+0300
рынок
торги
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически понижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск уменьшается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, россия
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически понижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск уменьшается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.