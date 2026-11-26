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Юань открыл торги в четверг снижением

Юань открыл торги в четверг снижением - 26.11.2026, ПРАЙМ

Юань открыл торги в четверг снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T09:37+0300

2026-11-26T09:37+0300

2026-11-26T09:37+0300

рынок

торги

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 09.20 мск теряет 3 копейки, до 12,33 рубля.

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рынок, торги