https://1prime.ru/20261126/juan-875600103.html
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 26.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Рубль по итогам торговой сессии повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:19+0300
2026-11-26T19:19+0300
2026-11-26T19:24+0300
рынок
торги
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875600103.jpg?1795710261
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,28 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Курс юаня за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,28 рубля
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,28 рубля.