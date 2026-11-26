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Юань на Мосбирже завершил торги снижением

Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 26.11.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги снижением

Рубль по итогам торговой сессии повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:19+0300

2026-11-26T19:19+0300

2026-11-26T19:24+0300

рынок

торги

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,28 рубля.

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рынок, торги