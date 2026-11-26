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На Камчатке разработают дополнительные меры по борьбе с браконьерством

На Камчатке разработают дополнительные меры по борьбе с браконьерством - 26.11.2026, ПРАЙМ

На Камчатке разработают дополнительные меры по борьбе с браконьерством

Власти Камчатского края разрабатывают дополнительные меры по борьбе с браконьерством, которое представляет особую угрозу для лососевых запасов в условиях низких | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T04:17+0300

2026-11-26T04:17+0300

2026-11-26T04:17+0300

общество

камчатский край

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Власти Камчатского края разрабатывают дополнительные меры по борьбе с браконьерством, которое представляет особую угрозу для лососевых запасов в условиях низких подходов рыбы, заявил губернатор Владимир Солодов. "В текущих условиях низких, экстремально низких подходов особое значение приобретает сохранение водных биоресурсов, лососевых, дополнительные меры по борьбе с браконьерством. На Камчатке мы уже внимательно занимаемся их разработкой", — сказал Солодов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По словам главы региона, до конца года запланировано еще одно заседание штаба с участием представителей правоохранительных органов. На нем планируют обсудить дальнейшие действия по защите водных биоресурсов. Солодов подчеркнул, что в нынешних условиях главная задача — сохранить лососевые популяции и не допустить последствий, которые могут поставить под угрозу их воспроизводство. Губернатор также отметил, что результаты прогнозирования подходов лосося на 2027 год станут основой для планирования дальнейшей работы в рыбохозяйственной отрасли.

камчатский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , камчатский край, камчатка