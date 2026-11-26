https://1prime.ru/20261126/kamchatka-875565781.html

На Камчатке оценили значение пропуска производителей на нерест лосося

На Камчатке оценили значение пропуска производителей на нерест лосося - 26.11.2026, ПРАЙМ

На Камчатке оценили значение пропуска производителей на нерест лосося

Сокращение возврата потомства лососей повышает значение пропуска производителей на нерест, считает руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T05:08+0300

2026-11-26T05:08+0300

2026-11-26T05:08+0300

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875565781.jpg?1795658923

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Сокращение возврата потомства лососей повышает значение пропуска производителей на нерест, считает руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская. "Кратность возврата снизилась до двух потоков от производителя. Это все опять нас подводит к тому, что нужно очень внимательно и очень ответственно отнестись к тем мерам регулирования промысла, которые мы будем предусматривать в предстоящих путинных сезонах", — заявила Шпигальская на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По словам руководителя КамчатНИРО, при нынешнем состоянии запасов особенно важно обеспечить достаточный пропуск рыбы на нерест. Это необходимо для воспроизводства популяций и сохранения промысловых ресурсов в последующие годы. Шпигальская считает, что при прогнозировании подходов лосося теперь нужно уделять больше внимания ближайшим двум-трем годам. Прежние закономерности уже не всегда позволяют оценить ситуацию: на численность рыбы влияют климатические и другие факторы, которые могут существенно менять условия ее выживания в океане. Ученые отмечают, что негативные изменения наблюдаются на протяжении последних трех лет. В частности, анализ возрастной структуры показал существенные потери отдельных поколений кеты и нерки. По мнению специалиста, допускать ошибок при регулировании промысла в сложившихся условиях нельзя: сохранение достаточного количества производителей для нереста становится одним из ключевых условий восстановления запасов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40