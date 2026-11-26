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На Камчатке оценили значение пропуска производителей на нерест лосося
На Камчатке оценили значение пропуска производителей на нерест лосося - 26.11.2026, ПРАЙМ
На Камчатке оценили значение пропуска производителей на нерест лосося
Сокращение возврата потомства лососей повышает значение пропуска производителей на нерест, считает руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T05:08+0300
2026-11-26T05:08+0300
2026-11-26T05:08+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Сокращение возврата потомства лососей повышает значение пропуска производителей на нерест, считает руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская.
"Кратность возврата снизилась до двух потоков от производителя. Это все опять нас подводит к тому, что нужно очень внимательно и очень ответственно отнестись к тем мерам регулирования промысла, которые мы будем предусматривать в предстоящих путинных сезонах", — заявила Шпигальская на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.
По словам руководителя КамчатНИРО, при нынешнем состоянии запасов особенно важно обеспечить достаточный пропуск рыбы на нерест. Это необходимо для воспроизводства популяций и сохранения промысловых ресурсов в последующие годы.
Шпигальская считает, что при прогнозировании подходов лосося теперь нужно уделять больше внимания ближайшим двум-трем годам. Прежние закономерности уже не всегда позволяют оценить ситуацию: на численность рыбы влияют климатические и другие факторы, которые могут существенно менять условия ее выживания в океане.
Ученые отмечают, что негативные изменения наблюдаются на протяжении последних трех лет. В частности, анализ возрастной структуры показал существенные потери отдельных поколений кеты и нерки.
По мнению специалиста, допускать ошибок при регулировании промысла в сложившихся условиях нельзя: сохранение достаточного количества производителей для нереста становится одним из ключевых условий восстановления запасов.
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Сокращение возврата потомства лососей повышает значение пропуска производителей на нерест, считает руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская.
"Кратность возврата снизилась до двух потоков от производителя. Это все опять нас подводит к тому, что нужно очень внимательно и очень ответственно отнестись к тем мерам регулирования промысла, которые мы будем предусматривать в предстоящих путинных сезонах", — заявила Шпигальская на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.
По словам руководителя КамчатНИРО, при нынешнем состоянии запасов особенно важно обеспечить достаточный пропуск рыбы на нерест. Это необходимо для воспроизводства популяций и сохранения промысловых ресурсов в последующие годы.
Шпигальская считает, что при прогнозировании подходов лосося теперь нужно уделять больше внимания ближайшим двум-трем годам. Прежние закономерности уже не всегда позволяют оценить ситуацию: на численность рыбы влияют климатические и другие факторы, которые могут существенно менять условия ее выживания в океане.
Ученые отмечают, что негативные изменения наблюдаются на протяжении последних трех лет. В частности, анализ возрастной структуры показал существенные потери отдельных поколений кеты и нерки.
По мнению специалиста, допускать ошибок при регулировании промысла в сложившихся условиях нельзя: сохранение достаточного количества производителей для нереста становится одним из ключевых условий восстановления запасов.